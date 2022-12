Natale, panettone Fiasconaro protagonista del brindisi a Palazzo Montecitorio

Brindisi dal sapore siciliano a Palazzo Montecitorio in occasione dello scambio di auguri alla presenza del presidente del Consiglio

Brindisi dal sapore siciliano a Palazzo Montecitorio in occasione dello scambio di auguri alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I presenti hanno assaggiato una delle tante prelibatezze della storica pasticceria di Castelbuono, nel Palermitano.

Il messaggio del premier: “Creazioni davvero strepitose”

Il premier, nel corso del brindisi, ha voluto rivolgere un messaggio al maestro Nicola Fisconaro: “Oggi ci omaggia della sua presenza una delle persone che considero nella top ten delle eccellenze italiane – ha detto Meloni – il maestro Fiasconaro. Le sue creazioni sono davvero strepitose”.

La storia della famiglia Fiasconaro

Quella della famiglia Fiasconaro è una storia che inizia negli anni Cinquanta a Castelbuono, piccolo centro nel Parco delle Madonie in Sicilia, e a Castelbuono rimane. Perché è lì che i fratelli Fausto, Martino e Nicola hanno scelto di mantenere la sede legale, produttiva, amministrativa – la mente e il cuore – di questa emozionante avventura dell’Alta Pasticceria Siciliana. Una storia scritta a partire dal 1953 dal padre, Mario Fiasconaro, che da una piccola gelateria nella piazza principale del paese costruisce nel tempo una florida attività nel campo della pasticceria e della ristorazione. I tre fratelli Fausto, Martino e Nicola, poco più che bambini, dando una mano nel tempo libero, cominciarono ad imparare il mestiere. Negli anni Novanta, con il ricambio generazionale e l’avvento dei figli alla guida dell’azienda, si compie il salto di qualità che trasforma il marchio Fiasconaro in una realtà conosciuta fuori dai confini dell’Isola.

Il panettone in chiave mediterranea

La svolta nasce da un’intuizione di Nicola, maestro pasticciere di talento, che sceglie di interpretare in chiave mediterranea il dolce più tradizionale del Nord Italia, il Panettone: un grande successo che cambia il destino dell’azienda, che da allora non ha smesso di crescere. Ma che ha saputo rimanere se stessa.

I fratelli a capo dell’azienda

Oggi i fratelli Fiasconaro sono a capo dell’azienda che porta il loro nome: Fausto è responsabile showroom, Martino è a capo dell’amministrazione, Nicola è pluripremiato primo pasticciere ed ha ricevuto il titolo di Cittadino Onorario dall’Amministrazione Comunale di Avola per il ruolo svolto in questi anni di ambasciatore delle dolci eccellenze siciliane nel mondo. E proprio alla luce del suo impegno nel tessuto sociale ed economico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato fra i venticinque Cavalieri del Lavoro per il 2020.