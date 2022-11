Natale, un italiano su tre (36%) ha già acquistato i regali

Un clima di ottimismo che ha spinto ben 18 milioni di italiani ad anticipare l`acquisto di doni di un mese e oltre prima delle feste

Più di un italiano su tre (il 36%) ha acquistato i regali di Natale a novembre, anche sulla spinta di un nuovo ottimismo sulle prospettive future del Paese nonostante la crisi economica legata ai rincari energetici per la guerra in Ucraina. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ in merito ai nuovi dati Istat sulla fiducia dei consumatori, che evidenziano una crescita a novembre con l`indice che torna a salire passando da 90,1 a 98,1. “Un clima di ottimismo che ha spinto ben 18 milioni di italiani ad anticipare l`acquisto di doni di un mese e oltre prima delle feste – sottolinea Coldiretti in una nota – con una tendenza importante per i consumi che influisce anche sulla fiducia delle imprese”.

Black Friday traina acquisti

A trainare gli acquisti dei regali sono anche gli sconti legati al Black Friday che quest`anno ha visto anticipare le promozioni praticamente già dalle prime settimane del mese. Un fenomeno che ha confermato l’online come un canale importante per la spesa dei regali. Ma resistono anche i tradizionali luoghi di consumo dai negozi fino – continua la Coldiretti – ai mercatini, che in vista delle festività iniziano a popolare i centri delle città e dei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare regali ad ‘originalità garantita’ al giusto prezzo”. Un orientamento che riguarda anche l`alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Coldiretti sottolinea la preferenza per l’acquisto di prodotti made in Italy che aiuta l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.