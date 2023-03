Naufragio al largo della Sicilia, 65 persone in pericolo: soccorsi e trasferimenti in ospedale

Riprendono gli sbarchi e con essi le operazioni di soccorso dei migranti in pericolo in mare: ecco cosa è accaduto a Lampedusa.

Nuovo naufragio – per fortuna senza vittime, al momento – nel Mediterraneo, questa volta al largo di Lampedusa (in provincia di Agrigento), dove la Guardia Costiera ha soccorso 65 naufraghi.

Al momento, fortunatamente, non risultano dispersi. Purtroppo, però, è stato necessario il trasferimento in ospedale per alcuni dei protagonisti della triste vicenda.

Naufragio al largo di Lampedusa, soccorso in mare

La Guardia Costiera è intervenuta – assieme agli operatori della Guardia di Finanza – in soccorso di 65 persone, tutte migranti, al largo delle coste siciliane. Secondo le prime informazioni, due sarebbero in rianimazione da annegamento, altri due in stato di ipotermia: i soccorritori li hanno trasferiti in ospedale dopo lo sbarco al molo Favaloro. Il barchino su cui viaggiavano i migranti si sarebbe capovolto improvvisamente, facendo finire tutti gli occupanti dell’imbarcazione in mare.

La notizia è stata riportata da Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale. E di certo è destinata a far discutere ancora, specialmente se consideriamo che questo nuovo naufragio avviene a pochi giorni dalla tragedia di Cutro (Crotone) e si inserisce – vivacizzandolo – nel complesso dibattito sulla gestione del fenomeno migratorio e dei soccorsi in mare.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa

Dopo un breve “stop” agli arrivi a causa delle cattive condizioni meteo, a Lampedusa sono ripresi gli sbarchi. La Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, oltre ai protagonisti del naufragio al largo delle coste siciliane, hanno salvato anche altre 38 persone, comprese 11 donne e un minore).

Prima di loro sulla più grande delle Pelagie erano arrivati in 41, tra cui 12 donne e 4 minori, intercettati dai militari delle Fiamme gialle a 8 miglia dall’isola. Altri 45, invece, sono stati rintracciati dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera a una ventina di miglia dalle coste di Lampedusa. Sulla carretta del mare c’erano anche 10 donne e 5 minori. Nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono al momento circa 380 ospiti.

Immagine di repertorio