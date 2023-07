Nave Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo, durerà due anni

Farà tappa in Europa meridionale, Africa occidentale, Caraibi e Sud America e veicolo di promozione della candidatura di Roma per Expo 2030

Il giro del mondo che la nave ‘Amerigo Vespucci’ inizia da Genova “sarà qualcosa di più di una missione di addestramento della Marina”. L’Ammiraglia della flotta militare italiana “e il suo equipaggio saranno gli ambasciatori che racconteranno questa nazione in tutti i Paesi in cui questa nave arriverà. Una nazione che fa del nome ‘Italia’ uno dei più evocativi nel mondo”, ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto ieri a Genova alla cerimonia di partenza del ‘Vespucci’.

Con la partenza della nave Amerigo Vespucci ieri da Genova prendono avvio le attività ideate dalla Farnesina e dalla sua Rete diplomatico-consolare, insieme agli Uffici di Agenzia ICE e in coordinamento con la Marina Militare italiana, per le tappe previste in 27 Paesi e 31 porti nell’arco di quasi due anni.

Durante la prima parte del giro del mondo, fra l’estate e l’inizio dell’autunno 2023, in cui la Vespucci farà tappa in Europa meridionale, Africa occidentale, Caraibi e Sud America, sarà inoltre veicolo di promozione della candidatura di Roma per Expo 2030.

Video da pagina Facebook Marina Militare.