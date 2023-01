Nazionale Siciliana, Marchese: “Quanti talenti nell’Isola. Convocherò anche giocatori di A”

L'allenatore della Nazionale Siciliana ed ex giocatori tra gli alti Catania e Genoa, è intervenuto ai microfoni di QdS.it

Da calciatore ha vestito le maglie di Torino, Treviso, Chievo, Bari, Salernitana, Genoa e Catania, società con la quale ha disputato 9 tornei e collezionato 176 presenze nei vari campionati professionistici. 138 invece le partite disputate in Serie A per Giovanni Marchese, ex terzino sinistro col vizio del gol e oggi allenatore della Nazionale Siciliana di calcio che prenderà parte agli Europei organizzati dalla CONIFA dal 3 all’11 giugno 2023 nella Repubblica di Cipro del Nord.

A Marchese, Commissario Tecnico dallo scorso aprile e uno dei calciatori siciliani più presenti nel massimo campionato negli ultimi vent’anni, il compito di selezionare i migliori talenti da inserire all’interno di un progetto portato avanti da diversi volti noti del calcio isolano: da Mario Bonsignore a Pietro Cannistrà passando per Benedetto Bottari e l’ex Chievo Verona Alberto L’Episcopo.

Marchese: “La Sicilia è piena di talenti”

“La Nazionale Siciliana è stata una scelta di cuore, per me – spiega Marchese, originario di Caltanissetta, a QdS.it. Quando è arrivata la chiamata, avendo visto prima l’organigramma, la serietà e l’esperienza dei membri che ne facevano parte, non ho esitato un attimo ad accettare l’incarico”.

Ex responsabile tecnico della Primavera del Catania e in possesso del diploma di allenatore professionista Uefa A, Marchese condurrà la Selezione a un evento storico per la Sicilia: “L’Europeo sarà per noi una vetrina importante e un modo per proseguire il nostro percorso di crescita – spiega il CT – sono tanti i talenti siciliani che meritano di essere conosciuti in giro per il mondo e questo sarà il momento giusto per valorizzarli”.

Come essere convocati dalla Nazionale Siciliana

Quello della Nazionale Siciliana resta un progetto non solo sportivo ma soprattutto culturale. Per essere convocabili è necessario essere nati in Sicilia oppure avere genitori siciliani. In alternativa, essere residenti sull’isola da almeno cinque anni oppure essere nati in Sicilia anche da genitori stranieri, con uno Ius soli che si applica in ambito sportivo nel contesto CONIFA.

Dal 2020 proprio la Nazionale Siciliana ha deciso di aderire all’istituzione che raccoglie selezioni calcistiche di nazioni senza stato, regioni autonome e insulari, minoranze etnolinguistiche e stati non aderenti alla FIFA. Con un sogno nel cassetto, come aveva confermato ai nostri microfoni lo scorso dicembre il direttore sportivo Alberto L’Episcopo: “Essere riconosciuti come nazionale FIFA a tutti gli effetti e poter disputare amichevoli anche con selezioni ufficiali, come da anni avviene nel caso della Corsica”.

La Nazionale Siciliana al campionato Europeo

Dodici in totale le formazioni che prenderanno parte al prossimo Europeo, ma per la Naziunali Siciliana si tratterà di una prima volta assoluta. Tra le partecipanti, oltre alla Sicilia e al paese ospitante, anche i campioni in carica dell’Ossezia del Sud, l’Abcasia, vincitrice del Mondiale 2016, la Lapponia, la Cornovaglia e la Sardegna.

Marchese: “L’obiettivo è diventare competitivi a livello europeo”

Marchese non ha paura degli avversari: “Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti dopo il positivo debutto in Antudo Cup. Dopo Curiale, Grillo e Bulevardi, per nominarne solo alcuni, sono tanti i nomi che stiamo visionando anche tramite Tv o WeScout”.

“Fino ad ora abbiamo selezionato calciatori provenienti da Lega Pro, Serie D ed Eccellenza, ma l’obiettivo è quello di far diventare competitiva la nostra nazionale anche a livello europeo. E, con l’ok delle società di appartenenza, qualche nome conosciuto tra Serie A e Serie B dovrebbe accompagnarci a Cipro con indosso la maglia della Nazionale Siciliana nel giugno prossimo”, ha concluso il CT.