Nella cucina sporca c’è anche un topo morto: chiusa un’attività a Pisa

Nel comprensorio della compagnia dei carabinieri di Pisa i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell’ambito di un servizio di controllo nel settore degli alimenti tipici delle festività natalizie, hanno segnalato all’autorità amministrativa un esercente, contestandogli di avere mantenuto il locale cucina in precarie condizioni igienico-sanitarie, per la presenza di un roditore morto e per sporco correlato diffuso in più punti della pavimentazione.

I carabinieri hanno richiesto l’intervento di personale dell’Azienda Toscana Nord Ovest da cui è scaturita l’immediata chiusura ed inibizione dell’attività commerciale. Nella circostanza i militari hanno elevate sanzioni per alcune migliaia di euro.