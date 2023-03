Neonato arriva morto in ospedale: si sospetta circoncisione fatta in casa finita male

Alba da brividi a Roma

E’ un alba di terrore quella sorta stamattina su Roma: un neonato di soli 20 giorni è spirato durante la corsa in ospedale a bordo di un ambulanza. Ad allertare il 118 è stata la polizia, alla quale, per strada e ancora al buio, si è rivolta disperata la madre di origini nigeriane. La tragedia si consuma nella zona Colonna, alla periferia est della Capitale. Il sospetto è che si sia trattato di una emorragia, possibile conseguenza di una circoncisione rituale fatta in casa.

Soccorsi tempestivi ma inutili

Il piccolo si trovava tra le braccia della mamma ed era ancora piangente, ma durante la folle corsa a bordo dell’ambulanza, scortata dai militari dell’arma sino al policlinico Tor Vergata, è spirato. Sembra essere stata una emorragia, il sospetto degli inquirenti è che il bambino possa essere morto in conseguenza di una circoncisione rituale fatta in casa.