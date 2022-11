New York, chef italiano cade dalle scale antincendio e muore

Un giovane chef italiano, Mario Ferrari, ha perso la vita scivolando dalle scale antincendio del ristorante di New York in cui lavorava

Mario Ferrari, giovane chef di 31 anni e futura stella della cucina italiana, ha perso la vita a New York cadendo dalle scale antincendio mentre abbandonava a fine turno il ristorante in cui lavorava.

A darne l’annuncio è stata la madre, attraverso uno struggente post pubblicato su Facebook: “Non accetterò mai che non ci sei più, ero orgogliosa di te, trasformavi la felicità all’infinito – le parole della donna – Ero orgogliosa della tua strada, delle tue realizzazioni, mi dicevi: ‘Non preoccuparti’ e ti ho sempre creduto. Si sono infranti tutti i nostri sogni. Con un messaggio scritto, mi hanno detto che non c’eri più… Eri andato via per sempre”.

Mario Ferrari aveva abbandonato l’Italia per inseguire i suoi sogni e, dopo aver lavorato a Londra, era riuscito a diventare chef per una nota catena di ristoranti a Manhattan.

Il giovane cuoco di Chieti, orfano di padre, lascia la mamma e le sorelle Simona e Alessia: a spezzare la sua vita un’accidentale e sfortunata caduta dalle scale antincendio.