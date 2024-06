Niaf ed Ega collaborano per portare il Rally “1000 miglia” in Florida

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) e il licenziatario ufficiale italiano della 1000 Miglia Experience hanno annunciato una partnership per promuovere e sostenere la prima “1000 Miglia Experience USA Florida”, il prestigioso rally su strada per auto. La “1000 Miglia” è la corsa automobilistica più iconica del mondo e il suo marchio è riconosciuto ovunque come un esempio primario di cultura, design ed eleganza italiani. L’evento si svolgerà dal 22 al 25 febbraio 2025 in tutta la Florida.

Secondo un Memorandum d’Intesa firmato dalle due organizzazioni, NIAF fungerà da partner ufficiale per l’edizione della Florida del famoso rally su strada 1000 Miglia, originariamente fondato in Italia nel 1927. NIAF promuoverà l’evento tramite la rete nazionale di italoamericani attraverso comunicazioni, eventi e altro ancora.

“Siamo entusiasti di collaborare con 1000 Miglia Experience USA Florida per portare questa celebrazione iconica del design automobilistico e dello stile di vita italiano negli Stati Uniti”, ha affermato il presidente della NIAF, Robert Allegrini. “La 1000 Miglia racchiude perfettamente l’eccellenza e la passione che definiscono il patrimonio italiano, rendendola perfetta per la nostra missione di celebrare le conquiste della cultura italiana in America”.

In base all’accordo, i soci NIAF riceveranno sconti e pacchetti speciali per la partecipazione o la sponsorizzazione della 1000 Miglia Experience USA Florida. Ciò include quote di iscrizione ridotte, registrazione prioritaria, opportunità di co-guida e altro ancora.

“NIAF è il partner ideale per aiutarci a lanciare con successo la 1000 Miglia Experience nel mercato chiave americano della Florida”, ha affermato Massimo Cicatiello, Presidente di 1000 Miglia Experience USA Florida. “La loro comunità nazionale di influenti italoamericani sarà determinante nell’aumentare la consapevolezza e nel promuovere la partecipazione a questo evento automobilistico di livello mondiale.”

Il raduno su strada di più giorni prevederà un percorso attraverso la Florida mettendo in mostra bellissime auto, ospiti illustri ed esperienze di vita glamour. Maggiori dettagli sulla 1000 Miglia Experience USA Florida, compresi i dettagli per la registrazione, saranno annunciati nei prossimi mesi.

– Foto: ufficio stampa Niaf –

(ITALPRESS).