Nino Frassica perde il gatto durante le riprese di Don Matteo: offerti 5 mila euro a chi lo ritrova

Hiro, il gatto di Nino Frassica, si è smarrito durante le riprese della nuova stagione di Don Matteo: l'appello sui social dell'attore

“Smarrito a Spoleto nel centro storico, zona Duomo, un gatto razza Sacro di Birmania, si chiama Hiro, è castrato e microchippato. Se lo vedete potete chiamare il numero 3396919166. Si offre ricompensa di 5 mila euro a chi lo riporta”.

L’appello è di Nino Frassica, impegnato nelle ultime settimane con le riprese della nuova stagione di “Don Matteo”.

L’attore messinese, infatti, non trova più il suo Hiro e, insieme alla sua famiglia, ha fatto scattare le ricerche: la ricompensa per chiunque riesca a trovarlo è addirittura di 5 mila euro.

La sparizione del gatto di Nino Frassica

A dare l’allarme dello smarrimento sarebbe stata Barbara Exignotis, moglie dell’artista siciliano. Prima si era sparsa la voce che il felino potesse essere stato prelevato volutamente da qualcuno ma la notizia è stata poi smentita. Le ricerche sono comunque partite subito, sia nel centro storico sia nelle campagne circostanti. Sinora, però, senza esito. Questa mattina (giovedì 28 settembre) il profilo ufficiale Instagram dell’attore, ninofrassicaoff, tra le storie ha postato un aggiornamento con alcune indicazioni: “Hiro non è ancora stato trovato. Se doveste avvistarlo non lasciatelo scappare. Avvicinatevi piano, senza urlare, abbassandovi, e cercate di prenderlo o almeno di tenerlo d’occhio. Contattate subito questo numero 3396919166 in caso dovesse essere davanti a voi”.

Il giovane animale, colore bianco e naso grigio, segue sempre la famiglia Frassica, sia negli impegni di lavoro che in vacanza. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, Hiro sarebbe scappato di primo mattino, poco dopo le 6, approfittando di una finestra semiaperta sul balcone dell’abitazione occupata dall’attore durante il suo soggiorno in Umbria. “È il più piccolo dei nostri tre gatti, non conosce bene la città e appena abbiamo visto che non era più in casa abbiamo subito avviato le ricerche – ha raccontato la moglie ai giornalisti – sinora non abbiamo riscontri. Siamo molto affezionati ai nostri animali, speriamo di ritrovare Hiro al più presto”.