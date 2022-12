Noto, il Papa nomina un nuovo Vescovo

Si tratta di Salvatore Rumeo, nativo di Caltanissetta

Il Papa ha nominato un parroco vescovo di Noto, in provincia di Siracusa. Si tratta di don Salvatore Rumeo, del clero della Diocesi di Caltanissetta, parroco e direttore dell’Ufficio Catechistico. Don Rumeo è nato il 23 maggio 1966 a Caltanissetta.

Ha ricoperto diversi incarichi. Tra questi, è stato Assistente ecclesiastico Agesci (1994- 2013); dal 2000, Parroco del Sacro Cuore in Caltanissetta; dal 2000, Docente di Catechetica e Teologia Pastorale presso l’Istituto Teologico Mons. G. Guttadauro di Caltanissetta; dal 2007, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica; dal 2016, Docente di Pastorale Giovanile e Sociologia della condizione giovanile al corso di Licenza in Teologia presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina; Docente di Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo (2019-2021); dal 2019, Direttore della Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile.