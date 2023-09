Nuova Glc Coupé, eleganza e dinamismo

Mercedes-Amg completa la serie di medie dimensioni con il primo Suv coupé ibrido ad alte prestazioni

ROMA – Mercedes-Amg presenta la nuova Glc Coupé, che completa la serie di medie dimensioni. È possibile scegliere tra due potenti varianti di modello: la GLC 63 S E Performance Coupé è il primo Suv coupé ibrido ad alte prestazioni del marchio (consumo combinato di carburante 7,5 l/100 km, emissioni combinate di CO 170 g/km, consumo combinato di energia 12,7 kWh /100 km) con una potenza di sistema di 500 kW (680 CV) all’inizio. C’è anche il modello d’ingresso, GLC 43 4Matic Coupé (consumo combinato di carburante 10,2-9,8 l/100 km, emissioni combinate di CO2 232-223 g/km) con 310 kW (421 CV) di potenza e un boost a breve termine di 10 kW (14 CV) tramite il generatore di avviamento a cinghia.

L’ampia dotazione di serie con asse posteriore sterzante di serie, trazione integrale, cambio Amg Speedshift Mct 9G con frizione di avviamento in bagno d’olio e sospensioni Amg Ride Cntrol con smorzamento adattivo supporta l’esperienza di guida dinamica. La silhouette sportiva con una transizione fluida verso il posteriore è la caratteristica principale della nuova Mercedes-Amg GLC Coupé. I fari si collegano alla parte superiore del radiatore specifico Amg, sottolineando così la larghezza del veicolo.

La grembiulatura anteriore Amg in design jet wing con grandi prese d’aria, alette verticali e flics aggiuntivi, pone accenti suggestivi e indipendenti. I precisi bordi laterali sottolineano le proporzioni sportive e i possenti passaruota. Nell’abitacolo, i sedili in pelle Artico/microfibra Microcut Amg con grafiche e rivestimenti unici danno un tocco di sportività. Come optional sono disponibili rivestimenti in pelle e pelle Nappa con stemma Amg in rilievo nei poggiatesta anteriori. Come optional sono disponibili anche i sedili Performance Amg. Il sistema di infotainment Mbux comprende diversi display e funzioni specifiche per Amg. Questi includono i display indipendenti nel quadro strumenti, nel display centrale multimediale in formato verticale nella console centrale e nell’head-up display opzionale.

Lo stile “Supersport”, esclusivo di Amg, offre la possibilità di visualizzare vari contenuti attraverso una struttura verticale. Tra questi, un menu di configurazione che mostra le impostazioni attuali del telaio o della trasmissione. Il conducente può anche visualizzare una mappa di navigazione o i dati di consumo in stile supersport. Il cuore dei nuovi modelli Mercedes-Amg GLC Coupé è il motore quattro cilindri Amg da 2,0 litri, che unisce tecnologie innovative e prestazioni elevate a un’efficienza esemplare. Il motore rimane fedele a una tradizione tipica del marchio ed è stato completamente sviluppato nella sede di Affalterbach.

E’ finora l’unico motore di serie al mondo che viene caricato con un turbocompressore elettrico a gas di scarico attraverso il sistema elettrico di bordo aggiuntivo a 48 volt, che comprende anche il generatore di avviamento a cinghia (RSG). Il sistema è un derivato diretto della tecnologia che il Mercedes-Amg Petronas F1 Team utilizza con successo da molti anni nella classe regina del motorsport.