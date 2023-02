Inaugurata al Garibaldi la nuova sede dell’Associazione Nazionale Epilessia

Inaugurata all'Arnas Garibaldi di Catania la nuova sede dell’Associazione Nazionale Epilessia. Un riferimento per tutta la Sicilia

In occasione della Giornata Internazionale contro l’Epilessia, tenutasi ieri, sono stati colorati di viola alcuni dei monumenti più importanti dell’isola ed è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione Italiana Epilessia presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro.

Inaugurazione della nuova sede al Garibaldi

A tagliare il nastro del nuovo ambulatorio è stato il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, dott. Fabrizio De Nicola, alla presenza del responsabile dell’Associazione Epilessia Sicilia, dott.ssa Martina Giustolisi, del direttore dell’UOC di Neurologia, dott. Luigi Sicurella e della neurologa dott.ssa Mariangela Panebianco. “Sono particolarmente felice – ha detto De Nicola – in quanto stiamo cercando di potenziare un settore, quello della cura e dell’assistenza ad una patologia complicata, che merita certamente grande attenzione. Sono sicuro che questo ambulatorio sarà solo l’inizio di una crescita che garantirà numerosi pazienti sul territorio”.

Lotta all’epilessia

La lotta all’epilessia non è nuova al Garibaldi, ma risale ad alcuni anni addietro quando il presidio di piazza Santa Maria di Gesù era Centro di riferimento regionale per la malattia. “Il mio sogno è che il Centro – ha aggiunto Sicurella – torni a diventare presto il perno della lotta all’epilessia nell’intera regione siciliana, come lo era già nel 2001. Siamo sicuri che tutti insieme, con lavoro e abnegazione, sapremmo dare la giusta spinta in questa direzione”. La giornata internazionale contro l’epilessia si avvale di numerose iniziative che contano di sensibilizzare i cittadini circa la giusta importanza del problema e sul riconoscimento dell’esatta rilevanza dello stigma. “Abbiamo una grande opportunità – ha infine detto Giustolisi – quella di non far sentire soli le centinaia di pazienti del nostro territorio. Per questo motivo non posso che ringraziare il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, il dott. De Nicola, a nome di coloro che tanto hanno sperato in questo nuovo ambulatorio”. All’inaugurazione della Sede sono intervenuti anche il dott. Cavallaro, dirigente medico di Presidio del Garibaldi, nonché numerosi pazienti seguiti dall’Associazione.