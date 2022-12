Nuovo caso Kanye West, Musk sospende account Twitter

Il cantante, tornato sulla piattaforma social, ha speso parole di apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler

A pochi giorni dalla cena a casa di Donald Trump con il suo amico antisemita e negazionista dell’Olocausto Nick Fuentes, scoppia un altro caso Kanye West che, ai microfoni del programma del conduttore di estrema destra Alex Jones, afferma che “ci sono cose buone in Hitler”. Il discusso rapper, che ora si fa chiamare Ye ed ha lanciato una sua seconda campagna per la Casa Bianca chiedendo al suo amico Trump di fargli da vice, si è presentato con il volto coperto da una maschera ed ha detto: “mi piace Hitler, amo gli ebrei, ma amo anche i nazisti”. Elon Musk ha annunciato via Twitter la sospensione dell’account del rapper per aver violato le regole contro l’incitamento alla violenza.

Parole che sono suonate troppo estremiste anche a Jones – che è stato condannato a pagare un miliardo di dollari alle famiglie delle vittime di Sandy Hook per aver detto sulla sua Infowar che la strage di bambini era un falso – che ha preso le distanze, dicendo “non sono d’accordo, i nazisti erano delinquenti”. “Ma hanno anche fatto cose buone, dobbiamo smetterla di criticare sempre i nazisti- ha replicato il rapper che Trump invitava alla Casa Bianca – io vedo cose buone in Hitler, ogni essere umano ha qualcosa di valido, specialmente Hitler”.

Le parole di Ye hanno subito suscitato un’ondata di critiche e polemiche, con la leadership repubblicana della Camera che si è affrettata a cancellare un tweet postato ad ottobre che recitava “Kanye. Elon. Trump”, indicando una sorta di triade di riferimento nel rapper, il miliardario che ha comprato Twitter e l’ex presidente.

“Ho fatto tutto quello che ho potuto, ma nonostante questo Kanye West è tornato a violare le nostre regole contro l’incitazione alla violenza, l’account sarà sospeso”. Così Elon Musk ha spiegato ad utente fan del controverso rapper, la decisione di sospenderlo da Twitter dopo aver pubblicato un post con l’immagine della svastica e della stella di David. Tutto poche ore dopo aver detto che “ci sono cose buone in Hitler”.