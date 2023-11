“Obiettivo Donna”, incontro con gli studenti a Castelvetrano

Una borsa di studio intitolata ad Ada Arcuri e dedicata alla parità di genere. Il Polo liceale di Castelvetrano aderisce al progetto che si articolerà in tre distinti momenti: il 24 novembre, l’8 marzo e il 30 aprile

CASTELVETRANO (TP) – Il Polo Liceale di Castelvetrano (TP) presenta “Obiettivo Donna” – Borsa di Studio Ada Arcuri.

Si tratta di un progetto che si articolerà in tre distinti momenti in programma il 24 novembre, l’8 marzo e il 30 aprile, giornata conclusiva dell’evento.

Venerdì 24 è prevista la prima iniziativa suddivisa in due tempi: nell’Aula magna del Liceo delle Scienze Umane “Gentile”, dalle ore 9.30 alle ore 11, e nell’Aula magna del Liceo Scientifico “Cipolla” dalle ore 11.30 alle ore 13. Interverranno il dottor Andrea Giostra, psicologo, criminologo e scrittore, l’avvocato Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista, e Filippo Cardinale, giornalista e direttore del “Corriere di Sciacca”.

L’8 marzo, con la stessa modalità, e negli stessi orari – nell’aula magna del Liceo Classico “Pantaleo”, dalle ore 9.30 alle ore 11, e nell’aula magna del Liceo Scientifico “Cipolla” dalle ore 11.30 alle ore 13 – interverranno Anna Segre, psicoterapeuta e poetessa e Franca Alaimo, docente e poetessa. Il 30 aprile, infine, al Teatro Comunale Selinus, alle ore 11, si terrà la consegna della Borsa di Studi alla presenza di Filippo Cardinale, di Maria Teresa Coraci, attrice e autrice, e di Graziella Proto, giornalista e scrittrice.

La Borsa di studio in memoria di Ada Arcuri, moglie di Filippo Cardinale, venuta a mancare due anni fa a causa di una malattia, nasce per gli alunni del quinto anno, sulla base del merito, dell’impegno nello studio, del corretto comportamento e della partecipazione alle attività scolastiche, come possibilità di ottenere i 500 euro come incentivo e sostegno economico a proseguire nella carriera accademica, continuando al di là delle mura scolastiche a costruire empatia, ascolto dell’altro, coraggio e amore. La borsa di studio è un vero e proprio progetto dedicato alla parità di genere e al rispetto nei confronti delle donne, sempre più ‘oggetto’, purtroppo, di abusi, violenze psichiche e fisiche ed efferati omicidi.