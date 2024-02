Ragazzi di 17 e 15 anni svaniti nel nulla: sui social il disperato allarme dei genitori

Cresce di ora in ora l'ansia per i due giovani assenti da casa da ormai una settimana

Sale di giorno in giorno l’ansia per Karol Canu e Giuseppe Contini, i due ragazzi rispettivamente di 17 e 15 anni di Olbia, in Sardegna, scomparsi ormai da una settimana. Sui social sono i rispettivi genitori a lanciare l’allarme e ad avviare le ricerche, preoccupati dal mancato rientro in casa risalente all’ormai lontano 25 gennaio scorso. Dinamica classica, con Karol, il maggiore dei due, che non ha neanche indossato il giubotto quando, intorno alle 19, avvisa la madre di stare scendendo in piazza per tornare alle 20 verso ora di cena. Alle 22 il cellulare risulta spento. Stessa cosa riguardo l’amico Giuseppe di due anni più piccolo e del quale non si hanno notizie più o meno dalla stessa ora. Il 15enne aveva avvisato la famiglia che sarebbe uscito con un amico ma da allora il “silenzio più assordante”.

Il mistero della cella

Ad ammantare di mistero la vicenda è l’aggiornamento dato durante il programma Rai3 “Chi l’ha visto”. Riguarda la cella del telefonino di Giuseppe Contini agganciata nella zona dell’istituto Agrario di Olbia, scuola frequentata dal giovane e prima anche da Karol Canu. Per gli investigoatori un aiuto importante potrebbe essere dato in tal senso dai controlli delle telecamere di videosorveglianza in città.

Identikit

La denuncia di scomparsa è stata presentata al commissariato di Olbia. Subito diramate le ricerche che hanno coinvolto i Carabinieri ma non solo. L’ultima volta che Giuseppe Contini e Karol Canu sono stati visti si trovavano in un bar di via Roma a Olbia. L’identikit dei due giovani è il seguente: Giuseppe è alto un metro e 80, pesa 75 chili e ha una cicatrice sul sopracciglio destro; quando è uscito di casa giovedì 25 gennaio indossava dei jeans neri con strappi, una felpa nera e rossa con cappuccio, un piumino nero, stivaletti tipo Timberland di colore nero. Karol è alto un metro e 72 e pesa 70 chili; al momento della scomparsa indossava un cappello nero, una felpa nera, un pantalone di tuta nero, scarpe Nike nere. Porta un orecchino al lobo sinistro e indossa una collana. I loro cellulari risultano irraggiungibili da giovedì.

Zona setacciata

A perlustrare la zona di Olbia sono i parenti e gli amici che hanno organizzato una vera e propria mobilitazione. Una sorta di gesto simbolico attraverso il quale le famiglie sperano di convincere i ragazzi a fare ritorno a casa. Vicini ai genitori di Giuseppe e Karol i carabinieri, impegnati a fare il punto della situazione, mentre a coordinare le ricerche ci pensa la Prefettura di Sassari coadiuvata dagli agenti della Polizia e dagli uomini dell’Arma. Passati al setaccio anche i paesi limitrofi e le campagne, dove si stanno controllando i casolari abbandonati. Purtroppo fino ad ora nessun risultato.