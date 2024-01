Omicidio Francesco Bacchi: il gip convalida l’arresto per Andrea Cangemi

La decisione è stata confermata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Claudio Emanuele Bencivinni.

Confermata la misura degli arresti domiciliari per Andrea Cangemi, il ventenne accusato dell’omicidio di Francesco Bacchi, morto a Balestrate nella notte tra sabato e domenica, durante una rissa iniziata all’interno della discoteca Medusa e poi proseguita fuori.

La decisione è stata confermata dal gip del tribunale di Palermo, Claudio Emanuele Bencivinni, che ha accolto la richiesta degli arresti domiciliari da parte dell’avvocato di Andrea Cangemi, Bartolomeo Parrino.

L’interrogatorio ad Andrea Cangemi

Andrea Cangemi, durante l’interrogatorio all’udienza di convalida, ha confermato la sua precedente versione: ha negato di aver avuto intenzione di uccidere e ha detto di aver colpito Bacchi solo in seguito ad un’aggressione subita da quest’ultimo. La Procura gli contesta l’omicidio preterintenzionale e la rissa aggravata.

Il dolore della comunità e l’annullamento del Carnevale

La comunità è sconvolta da quanto accaduto, considerato che quella di Francesco Bacchi è la seconda morte verificatasi a Palermo in meno di un mese, per quanto riguarda i giovani. Per primo è toccato a Rosolino Celesia, 22 anni, ucciso da un 17enne, reo confesso. Lo scorso sabato, invece, un episodio simile ha portato alla morte il 20enne Francesco Bacchi.

Il primo cittadino di Partinico, sconvolto per l’ennesimo episodio di violenza nel Palermitano, ha deciso di annullare il Carnevale. “Non c’è nulla da festeggiare” avrebbe detto, visto che nel giro di meno di un mese due giovani sono morti per futili motivi e in un luogo che dovrebbe essere di divertimento e spensieratezza, cioè la discoteca.

La fiaccolata annunciata dal sindaco

Il sindaco di Partinico ha annunciato anche la fiaccolata “Poteva essere mio figlio – insieme per la vita” per ricordare il giovane.

“Sgomenti e increduli rispetto all’inaccettabile morte di un giovane e alla drammatica violenza che caratterizza sempre più spesso i comportamenti dei nostri giovani, l’amministrazione comunale, le associazioni locali e tutti i rappresentanti della società civile, in profondo lutto, ritengono di dover dare un segno di solidarietà alla famiglia e agli amici di Francesco Bacchi”, si legge in una nota sull’evento, previsto per venerdì 19 gennaio in piazza Municipio dalle ore 18.