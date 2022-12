Omicidio Giuseppe Sedita e Rosa Sardo, la confessione shock del figlio Salvatore

"Vedo i fantasmi", l'incredibile confessione che porta a una svolta sul caso del duplice omicidio dei coniugi Giuseppe Sedita e Rosa Sardo.

Novità sconvolgenti sul caso dell’omicidio dei coniugi Giuseppe Sedita e Rosa Sardo a Racalmuto (AG): il figlio confessa.

Nel frattempo, nelle prossime ore si attende l’arrivo dei Ris di Messina nella casa in cui sono stati trovati i cadaveri, in contrada Stazzone. Continueranno, quindi, i numerosi sopralluoghi e rilievi già iniziati nel corso della scorsa notta dopo la scoperta della tragedia.

Omicidio di Racalmuto, confessa il figlio indagato

“Vedo i fantasmi“. Questa è parte dell’incredibile confessione del figlio dei coniugi Giuseppe e Rosa, il 34enne Salvatore Sedita.

Il giovane è stato fermato ieri in quanto principale indiziato per il duplice omicidio dei genitori. Gli inquirenti lo avrebbero sorpreso mentre vagava per le vie di Racalmuto, con dei vestiti puliti (quindi non sporchi di sangue). Questa mattina le autorità hanno disposto una perizia psichiatrica per il 34enne, che avrebbe confessato l’omicidio già alla sorella prima degli interrogatori nella caserma dei carabinieri di Racalmuto.

Pare che il presunto killer faccia anche uso di droga, crack nello specifico.

L’arma del delitto e i primi dettagli sull’assassinio

I rilievi dei Ris probabilmente faranno emergere maggiori dettagli sull’omicidio che ha sconvolto Racalmuto e la Sicilia intera. Tuttavia, i sopralluoghi della notte hanno già dato i primi risultati: sarebbe stata sequestrata, infatti, una mannaia da macellaio trovata vicino ai cadaveri. Si presume che si tratti dell’arma del delitto.

Ancora nessuna notizia sul potenziale movente.

I corpi senza vita di Giuseppe Sedita e Rosa Sardo sarebbero stati trovati per terra nel salone della loro abitazione, abbracciati e ricoperti di sangue. A fare la tragica scoperta, come già menzionato, la figlia della coppia. Pare che proprio ieri sera fosse prevista la festa di pensionamento di Giuseppe, ex membro del Corpo Forestale.

Il figlio confessa e la popolazione è sotto shock per l’incredibile omicidio di Racalmuto. Sul caso si è espresso anche il sindaco Vincenzo Maniglia, che ha dichiarato: “Purtroppo nel nostro paese è successo un fatto criminoso. Un duplice omicidio consumatosi all’interno di un nucleo familiare. Ho avuto notizie da parte dell’Arma dei carabinieri che il presunto colpevole è stato posto in arresto e, dunque, a disposizione degli inquirenti. Come sindaco e in rappresentanza della città, scossa da questa bruttissima vicenda, ringrazio tutti i carabinieri interessati nell’operazione per essere celermente intervenuti e avere tranquillizzato così la nostra comunità”.