Omicidio in stazione: giovane viene accoltellato e muore poco dopo in ospedale

Un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito con dei fendenti all'interno di una stazione: si cerca l'omicida

Un terribile omicidio si è consumato a Calolziocorte (Lecco).

Un giovane, originario del Burkina Faso, è stato accoltellato all’interno della stazione ferroviaria al culmine di un alterco.

Il 23enne, trasferito in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, è morto a causa delle ferite riportate in varie parti del corpo: il responsabile dell’aggressione non è ancora stato individuato.

Ricerche per individuare l’assassino

La polizia ferroviaria, che indaga sul caso, ha sentito i testimoni presenti al momento del fatto secondo quanto riportato da Lecco Today.

Le immagini delle telecamere di sicurezza, che “coprono” la banchina tra i binari 2 e 3 dove è avvenuta l’aggressione, potrebbero rivelarsi decisive per identificare il colpevole.