Omicidio Nicoletta Indelicato, confermato l’ergastolo anche per Margareta Buffa: uccise l’amica a coltellate

La giovane 25enne è stata uccisa con dodici coltellate e poi parzialmente bruciata la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nelle campagne di contrada Sant'Onofrio, a Marsala.

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta, lo scorso 23 novembre, nell’appello bis, dalla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo a Margareta Buffa. La donna, di 35 anni originaria della Romania, è stata processata per concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, anche lei di origine romena.

Omicidio Nicoletta Indelicato: la dinamica

Per l’omicidio di Nicoletta Indelicato, nell’aprile 2022, la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 30 anni inflitta a Carmelo Bonetta. In primo grado, Bonetta era stato condannato dal gup di Marsala Francesco Parrinello. La pena fu confermata in appello. Sia Buffa che Indelicato, da piccole, erano state adottate da famiglie di Marsala. I tre protagonisti della vicenda erano amici, o comunque si frequentavano, e sul movente dell’omicidio non si è riusciti a fare piena luce.

Subito dopo l’avvio delle indagini per l’omicidio di Nicoletta Indelicato, interrogato dai carabinieri, Bonetta confessò. Ha, infatti, raccontato agli investigatori di essersi nascosto nel bagagliaio dell’auto con cui Margareta ha portato Nicoletta in contrada Sant’Onofrio. È poi saltato fuori, coltello in pugno, quando l’amica si è fermata. Successivamente, però, ha aggiunto che lui ha inferto “solo tre coltellate” alla vittima. Le altre le avrebbe, quindi, inferte la Buffa.

“Giustizia è stata fatta – commentano i familiari della ragazza uccisa – anche se nulla ci potrà restituire l’amore della nostra vita”. A rappresentare la famiglia Indelicato come legale di parte civile è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, che ha dichiarato: “Ringrazio la Procura di Marsala per l’eccellente lavoro investigativo svolto e per la velocità con cui ha risolto il caso”.