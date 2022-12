Omicidio Rebellin, individuato l’investitore: è un camionista tedesco

Carabinieri e Polizia tedesca hanno identificato l'investitore di Davide Rebellin: si tratta di un camionista tedesco di 50 anni

Le autorità hanno individuato chi, lo scorso lunedì, ha investito e ucciso l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin.

Si tratterebbe di un cittadino tedesco, 50 anni, scoperto mediante la collaborazione tra Carabinieri e polizia tedesca.

Dopo l’incidente, l’uomo si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Denunciato a piede libero l’assassino di Rebellin

L’uomo è stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo.

In Germania, infatti, non è prevista l’incriminazione per omicidio stradale.