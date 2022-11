Omicidio Saman Abbas, arrestato il padre in Pakistan

Svolta nel caso Saman Abbas: il padre della ragazza è stato arrestato nelle scorse ore in Pakistan per frode nei confronti di un connazionale

Svolta nel caso relativo a Saman Abbas, la giovane pakistana scomparsa e probabilmente uccisa tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia.

Il padre della ragazza è stato arrestato nelle scorse ore in Pakistan per una frode nei confronti di un connazionale per un valore di circa 20 mila dollari.

Proprio nei confronti dell’uomo e della moglie, ritenuti i mandanti dell’omicidio di Saman, nei giorni scorsi il Pakistan aveva emesso un mandato di cattura nazionale.

Per adesso, stando alle fonti locali pakistane, l’Italia non avrebbe avanzato alcuna richiesta formale allo stato del Pakistan per indagare anche sull’omicidio della ragazza: qualora ciò venisse fatto, Shabbar Abbas sarà interrogato e accusato, oltre che per frode, anche per omicidio.