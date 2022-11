Onav Catania insieme a Mario Vargas Llosa per un pomeriggio da Nobel

Ieri pomeriggio abbiamo avuto l’onore di conoscere e dialogare con Mario Vargas Llosa (premio nobel per la letteratura nel 2010) presso il Teatro Stabile di Catania, in occasione della rappresentazione teatrale del suo libro “I Racconti della Peste”.

Dopo un talk show, dove i partecipanti hanno rivolto al maestro domande di varia natura, arricchito da affascinanti momenti di lettura, abbiamo avuto il piacere di condividere con lui, momenti di connubio Vino-Lettura, a testimonianza della enorme importanza che il vino riveste nella testimonianza di arte e cultura in rappresentanza di un territorio.

Abbiamo, insieme al Maestro e al produttore Pucci Giuffrida, degustato il vino dell’azienda Al-Cantara “U Toccu” una eccellente espressione del Pinot Nero coltivato e vinificato sul nostro amato vulcano.

Questo vino è stato scelto appositamente per far comprendere, ai meno esperti del settore, come “a muntagna” rappresenti un unico esempio in Sicilia di territorio dove le condizioni pedoclimatiche permettono la vinificazione di vitigni tipici di regioni molto più fredde e con climi molto più rigidi.

ONAV, nel suo compito di valorizzazione delle eccellenze enoiche territoriali, è sempre vicina all’arte ed è convinta che la cultura del vino sia il veicolo più adatto per trasmettere i messaggi giusti agli interlocutori che ben si approcciano a questo mondo.

Presto, dalla collaborazione con il Teatro Stabile, che ringraziamo per averci permesso di vivere questo pomeriggio unico, nasceranno dei percorsi sensoriali che uniranno sempre di più il vino alla lettura e alla prosa, abbiamo delle grandi sorprese pronte a partire per il 2023