Operaio schiacciato da lastre marmo, grave 60enne

L'uomo è stato trasferito in ospedale in elisoccorso.

Un operaio, 60 anni, è rimasto gravemente ferito sotto alcune lastre di marmo in una ditta di Pietrasanta (Lucca), il laboratorio lapideo La Fenice in via Aurelia Sud. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il lavoratore dipendente fosse impegnato a caricare con il muletto delle lastre di marmo quando sarebbe sceso dal mezzo e per cause imprecisate le lastre gli sarebbero cadute addosso.

Elisoccorso

L’uomo ha riportato un trauma da schiacciamento agli arti inferiori e contusioni varie ed è sempre stato cosciente. E’ stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso. Intervenuti, oltre al Pegaso, l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. L’infortunio è avvenuto poco prima di mezzogiorno.