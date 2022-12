Operazione Trinacria, controlli in città: arrestato il noto pregiudicato “King Kong”

I controlli nel territorio di Petrosino nell'ambito dell'operazione "Trinacria" hanno permesso di arrestare un noto pregiudicato.

Un’altra vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata “Trinacria”, condotta dai carabinieri, ha interessato ancora il territorio del comune di Petrosino (TP) nei giorni scorsi.

Il crescente allarme sociale generato dall’aumento di reati contro il patrimonio registrato nel corso degli ultimi mesi ha richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine che hanno dispiegato oltre 40 carabinieri.

Operazione Trinacria a Petrosino, arrestati due noti pregiudicati

A finire nella rete dell’Arma questa volta un noto pluripregiudicato marsalese di 40 anni detto “King Kong“, molto temuto dalla popolazione petrosilena, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala da circa 10 giorni nei quali si è reso irreperibile.

L’uomo dopo incessanti ricerche è stato trovato nella casa di un parente e, dopo l’arresto, condotto al carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Gli operatori hanno arrestato anche un altro soggetto, gravato da un ordine di carcerazione. Si tratta di marsalese di 32 anni, che dovrà scontare 5 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Nello stesso contesto operativo i militari hanno denunciato sei soggetti per vari reati: un pregiudicato 28enne trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato della lunghezza di 20 cm; un pregiudicato di 42anni, oltre a essere in possesso di un coltello a serramanico, è stato sorpreso con dell’hashish; un altro pregiudicato marsalese di 36anni ha ricevuto una denuncia per ricettazione di un’auto risultata rubata; un giovane classe 2001 a seguito di un controllo alla circolazione stradale ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all’assunzione di droga rimediando il massimo della pena; infine, due marsalesi minorenni sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto non si sono fermati all’ALT intimato dai militari operanti.