Opere pubbliche, 300 professionisti a disposizione del Comune di Palermo

Su direttiva dell’Amministrazione comunale di Palermo, l’area tecnica dei Lavori pubblici ha proceduto a stilare l’elenco ufficiale di professionisti, selezionati tramite avviso pubblico, ai quali affidare servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici e rigenerazione urbana. Un elenco di 300 professionisti, consultabile nell’albo pretorio del sito internet istituzionale del Comune di Palermo, al quale l’amministrazione può attingere in base ai progetti da sviluppare.

Il sindaco Lagalla: “Supporto decisivo per il Comune”

“L’Amministrazione potrà avvalersi di queste figure professionali che rappresenteranno un supporto decisivo per il Comune nell’elaborazione dei progetti che riguardano le opere pubbliche in città – dicono il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore comunale alle Opere pubbliche Salvatore Orlando -. Avere a disposizione altri architetti e ingegneri, oltre a quelli già presenti al Comune, permetterà all’amministrazione di dotarsi di un parco progetti immediato, che ci consentirà di attrarre nuovi fonti di finanziamento esterne e di accelerare la spesa delle somme già disponibili in bilancio. Inoltre, avere il supporto di queste figure professionali darà la possibilità di avere uno sviluppo più rapido delle progettazioni e diminuirà il rischio di perdere la disponibilità di somme provenienti da finanziamenti esterni – concludono -. Si tratta di un’altra iniziativa per mettere il Comune al passo con i piani di infrastrutturazione in città”.