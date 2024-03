Opportunità lavorativa con Ferrovie dello Stato, ecco come candidarsi

Numerosi i profili ricercati

Diverse opportunità di lavoro presso le Ferrovie dello Stato Italiane con diverse aperture di nuove posizioni che periodicamente appaiono sul sito ufficiale.

Ferrovie dello Stato, profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili più ricercati da Ferrovie dello Stato sono persone dinamiche, brillanti, con un approccio digitale e aperte al cambiamento per cogliere insieme le sfide del business e centrare gli obiettivi del piano d’impresa.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario prima registrarsi al portale Ferrovie dello Stato inserendo il proprio Curriculum Vitae, dopodiché è possibile selezionare la posizione scelta e compilare il form apposito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI