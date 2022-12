Sanità, la promessa di Schillaci agli infermieri: “Incentivi a chi ha dato tanto al Sistema”

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ritiene opportune migliori condizioni di lavoro per gli infermieri, non solo dal lato economico.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto oggi nell’ultimo Consiglio nazionale dell’anno della FNOPI, assicura che “c’è attenzione da parte del Governo per il mondo sanitario e per il Sistema sanitario nazionale che tanto ha dato e che da anni soffre di un costante definanziamento“.

Il ministro ha sottolineato che l’esecutivo è disponibile “a un confronto” e che c’è “la forte volontà di incentivare chi per il Sistema sanitario nazionale ha dato e dà tanto”.

Schillaci: “Serve migliore organizzazione del lavoro”

“Parlo di gratificazione non solo economica, di cui c’è bisogno perché i professionisti italiani guadagnano molto meno dei loro colleghi europei, ma anche in termini di motivazione e di attrattività, grazie a una migliore organizzazione del lavoro”, ha aggiunto ancora il ministro.

Nei giorni scorsi lo stesso Schillaci aveva garantito la volontà del Governo di destinare stipendi migliori ai medici che trascorrono più ore in ospedale.

Per il ministro è necessario “incentivare, economicamente, la presenza in ospedale dei professionisti per più ore. In generale, sarà necessario procedere a una rivalutazione del trattamento economico di tutto il personale medico e sanitario“.