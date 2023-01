Oroscopo del giorno, 7 gennaio: le previsioni su fortuna, lavoro, amore

Ecco come i 12 segni zodiacali trascorreranno la giornata del 6 gennaio 2023 e quali saranno i più fortunati secondo l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, sabato 7 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco dalle stelle per dare libero sfogo al vostro spirito d’iniziativa. I ritmi di lavoro si fanno serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di conquista. Fari accesi sul fronte romantico: vi attende una serata fantastica.

Toro

Mattinata priva di novità, ma anche esente da complicazioni: per le prime ore della giornata accontentatevi di una gestione oculata delle vostre risorse e dei vostri impegni. Se una questione privata vi crea qualche disagio, analizzatela sul nascere con spirito critico e siate obiettivi! Le cose gireranno meglio in serata.

Gemelli

E’ un sabato adatto a chi, fra voi, si è stancato di parlare sempre con la stessa gente e vorrebbe trovare ispirazioni nuove, sia nelle amicizie, sia in amore. Oggi non ponetevi limiti: con l’astro notturno in Cancro, risultate interessanti a tutti!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Mattinata con poche energie da spendere e molte da recuperare, dopo giornate intense e movimentate. L’umore migliora ora dopo ora, grazie al trigono Luna-Urano. Le vostre idee possono diventare buone fonti di guadagno, ma dovete imparare a vendervi meglio!

Leone

Non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio! Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla realtà, alla concretezza.

Vergine

Qualche novità potrà allietare la giornata, abbandonatevi all’ipotesi di un cambiamento di prospettiva, senza remore. Le stelle, oggi, vi prendono per mano e vi donano dosi massicce di entusiasmo, allegria e voglia di divertirvi. Tutto Ok in amore. Cresce l’intesa nella coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna dissonante in Cancro è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per un paio di giorni, la luce degli astri che vi guardano con molta simpatia. Qualche interferenza di disturbo può esservi di ostacolo nei rapporti con gli altri!

Scorpione

Qualche turbolenza nel privato potrà mettervi un po’ sottosopra ma, detto fatto, saprete volgere la situazione a vostro vantaggio. Colpi di scena in campo affettivo. Per alcuni scoccherà l’ora di un nuovo amore che cancelli vecchie abitudini e porti emozioni nuove.

Sagittario

Qualcosa si muove rispetto ai giorni scorsi, ma non è ancora arrivato il momento di premere sul pedale dell’acceleratore: meglio se pazientate fino a domani, giorno in cui la Luna passerà in Leone, un segno di fuoco come il vostro. Bellissime novità in amore.

Oroscopo, previsioni di oggi, sabato 7 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Disorientati dalla Luna, oggi perdete in buon senso e praticità, ma guadagnate in adattabilità e in pazienza. Non si escludono colpi di scena e sbalzi d’umore del partner, che provocatoriamente misureranno il vostro tasso di tolleranza.

Acquario

Situazioni in sospeso reclamano la vostra attenzione e una rapida risoluzione, prendetevi una pausa di riflessione per ricaricarvi un po’. Cogliete le suggestioni che vi arrivano da varie parti, per riuscire ad entrare in comunicazione con più facilità. Fate un pieno di energie, e soprattutto di ottimismo, che è la vostra grande medicina.

Pesci

Giornata un po’ complicata. Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto. Qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione opportunità alternative.

Fonte immagine: Quique da Pixabay