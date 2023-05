Oroscopo 1° maggio 2023, da Ariete a Pesci: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi, lunedì 1° maggio, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 1° maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1° maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giorno festivo, ma anonimo, tanto da sembrare un giorno feriale, se in casa avete faccende da sbrigare o vi siete messi in mente di riparare da soli un guasto; sarete impegnati quasi tutto il giorno e non è detto che ne verrete pienamente a capo. A pranzo da mammina non resistete al richiamo della tradizione, dei dolci e dei piatti abbondanti. Attenti alla salute e al giro vita!

Toro

Il momento è incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere situazioni che necessitano di un maggior impegno. Fate del movimento fisico, una passeggiata a piedi o in biciletta, senza dimenticare la cura del vostro aspetto. Un evento speciale, quale una dichiarazione d’amore o una telefonata inattesa rendono la giornata alquanto stuzzicante.

Gemelli

Un po’ di scombussolamento, a causa dell’astro della notte in un segno a voi poco congeniale: un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto più facile! La simpatia oggi non è il vostro forte. In compenso, astuti come volpi, realizzate un progetto a cui tenete molto. Se siete in coppia, non interpretate negativamente le parole del partner, siate comprensivi e obiettivi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per alcuni di voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare il successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto starà nell’agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco! Non date per scontato l’affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere affettuosi, presenti, onesti e sinceri.

Leone

Luna in transito nel secondo Campo, quello dei soldi; Luna, per di più quadrata a Venere. In altre parole, è il momento di fare un bilancio finanziario! Fate un resoconto particolareggiato delle uscite fin qui sostenute. Spese, che sono state in questo periodo robuste ed elevate, a causa di imprevisti. Decisamente meglio il fronte sentimentale, se avete il cuore libero.

Vergine

Gli astri, a cominciare dalla Luna nel segno, vi garantiscono grinta, buonumore e una vita sociale molto effervescente; si prevedono scambi d’idee brillanti, incentrati su tematiche d’ampio spessore: allegria e chiasso, entro le regole del buon gusto! Vita di coppia a tratti emozionante, se spezzate la routine. Non mancherà l’occasione di approfondire argomenti nuovi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Primo Maggio con la Luna nel segno che precede il vostro: un lieve malessere è la spia che avete trascurato la vostra salute. Non sarebbe meglio prevenire che curare? Per cominciare cercate di essere controllati a tavola: Giove vi rema contro. Riflettete sul legame affettivo, se non va e non soddisfa; chiedetevi se è adatto a voi e se appaga totalmente le vostre esigenze.

Scorpione

Giocate bene le vostre carte, il momento astrale è buono: l’umore si fa brillante, i risultati non mancano, le iniziative che prendete sono sagge e apprezzate da chi di dovere. Resta da affrontare, o risolvere, una faccenda in famiglia. E per quanto riguarda l’amore? La Luna – amica – in Vergine rialza le vostre quotazioni, sia sotto il profilo sentimentale che sessuale.

Sagittario

Un cielo ambiguo vi sovrasta; l’unica cosa da fare, in circostanze simili, è andare dritti per la vostra strada. Non preoccupatevi troppo di ciò che succede intorno, non abbiate paura e contate solo su voi stessi! Se c’è qualche incomprensione col partner, è meglio tenersi alla larga dalle discussioni: uscite insieme per fare una passeggiata, oppure cercate qualche altro diversivo.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 1° maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cielo limpido, azzurro per il Capricorno. Vivere il presente è sempre una scelta saggia quando la vita regala qualche dono ‘speciale’, come in questo giorno: godetevelo e non chiedetevi quanto durerà! Dal punto di vista affettivo avete a disposizione tutti gli ingredienti necessari per affascinare chi v’interessa e far felice chi amate. Amici fantastici, schierati dalla vostra parte.

Aquario

La situazione è in netto progresso, promette una raggiante conclusione di settimana. Migliora l’umore e gli stati d’animo si fanno più distesi per tutti. Mese e settimana, dunque, partono alla grande: con tante iniziative interessanti da condividere con il partner e gli amici di sempre. Novità positive per l’amore; se ci saranno problemi, potrete affrontarli e lasciarli alle spalle.

Pesci

Se contate su un lunedì brillante, mettetevi fin d’ora il cuore in pace: sarà già bello se riuscirete a cavarvela senza burrasche! La mattina, la Luna vi vuole impegnati in faccende che non vi competono ma che, per il quieto vivere, avete deciso di svolgere… Nonostante tutti i pensieri che vi passeranno per la testa, il partner lo troverete sempre lì, inamovibile. Un po’ di stanchezza.