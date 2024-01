Oroscopo del giorno dell’11 gennaio 2024: previsioni per tutti i segni

Amore, lavoro, soldi e fortuna: ecco come prevedono le Stelle per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 11 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in quadratura lascia presagire un weekend in salita. Nel mirino dell’astro d’argento c’è il vostro umore e i programmi dell’intero week-end! Nel privato, invece, occhio alle discussioni con i familiari, con figli, fratelli o cognati: siate pazienti e comprensivi. Nei rapporti sentimentali mantenete l’equilibrio del giudizio ascoltando con attenzione in punto di vista del partner.

Toro

Fortuna che si sta avvicinando il fine settimana! La settimana non è stata leggerissima, e un po’ di svago vi ci vuole proprio. Anche gli astri vi concedono una tregua: grazie alla Luna in trigono, potrete apprezzare la compagnia degli amici e regalarvi una serata davvero speciale. Nessun ostacolo si interpone fra voi e la sicura ascesa verso situazioni lusinghiere. Viaggi, spostamenti per molti.

Gemelli

La Luna in Capricorno vi porta un’idea originale per trascorrere questo sabato in modo diverso dal solito: ascoltate il suo suggerimento e spezzate la routine. Se lo vorrete, riuscirete a coinvolgere amici e parenti nelle vostre iniziative! Giorno favorevole per l’amore ma anche per dare il via a nuovi progetti che, in tempi più o meno brevi, vi daranno buone soddisfazioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in opposizione minaccia turbolenze nella vita di coppia. Sole e Plutone, da parte loro, potrebbero complicare le cose generando stanchezza, ma anche dubbi e sospetti nei confronti della persona amata. Mantenete la calma: presto vedrete le cose in modo più obiettivo! Non buttatevi a capofitto in iniziative che non partono con il piede giusto della buona riuscita.

Leone

La Luna vi rende puntigliosi e perfezionisti. Ma non è il caso di impuntarsi troppo su certe questioni insignificanti. Voltate pagina. Venere sagittariana protegge adeguatamente la vostra salute e rende più luminoso il vostro fascino. La dissonanza di Giove potrebbe coincidere, per qualcuno, con problemi digestivi.

Vergine

La voglia di divertirvi di sicuro non vi mancherà! Uscite, fate vita mondana e apritevi a nuove conoscenze: non rimarrete delusi. Gli astri stanno tramando per rendervi felici! Un colpo di fortuna vi darà la possibilità di far vostro un magnifico e agognato obiettivo. Esaltante la serata di chi è in coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

State cercando di migliorare la qualità della vostra esistenza e fate bene: perché accontentarsi quando si può avere di più? La quadratura della Luna annuncia qualche tensione, soprattutto in famiglia. Potreste sentirvi vittime di un’ingiustizia, ma anziché piangervi addosso, reagite! E non isolatevi: avrete l’abilità diplomatica per ottenere gli appoggi che vi servono.

Scorpione

Sotto la protezione della Luna amica, positiva per gran parte della giornata, l’umore sarà eccellente e vi sentirete pieni di vita e di voglia di fare. Sfruttate la giornata come meglio credete, basta che vi circondiate delle persone giuste. Evitate gli impegni formali, a costo di inventare qualche scusa. I rapporti affettivi vi daranno molto e contribuiranno a stabilizzare l’umore.

Sagittario

Oggi saranno favorite le scelte di tipo economico e finanziario. Potreste approfittarne se avete in mente di fare un investimento, oppure se intendete affrontare un acquisto importante per voi stessi o per la vostra abitazione. Venere (l’amore) nel vostro segno assicura felicità nella sfera affettiva, e questo è già sufficiente per farvi sentire in pace con il resto del mondo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 11 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in transito nel vostro segno vi renderà particolarmente emotivi. Nei rapporti affettivi non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete realmente: sarà con questo atteggiamento che otterrete il meglio dagli altri, da chi vi interessa. Interessante momento per occuparvi del vostro fisico ma anche per puntualizzare con chi di dovere, mansioni e doveri.

Acquario

Alle prese con qualche dubbio e incertezza, tirerete dritto ma questo giorno non esclude la possibilità che possiate improvvisamente innamorarvi. Cercherete il piacere che l’amore può darvi anche fuori dal rapporto storico! Tenete alto il morale: certe situazioni del passato familiare torneranno a galla, e per un attimo vi sentirete risucchiare. Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Pesci

Non preoccupatevi dell’incertezza o dell’insoddisfazione che qualche volta vi potrebbe prendere, trasformatela invece in pungolo, uno stimolo per impegnarvi ancora di più e fare meglio: i risultati non mancheranno. Le stelle suggeriscono di stare in mezzo alla gente; approfittate di questo momento per incontrare altre culture e modi di pensare. Uscite con gli amici.

Fonte immagine: Quique da Pixabay