Oroscopo del giorno, 2 maggio: le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi, martedì 2 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, martedì 2 maggio, da Ariete a Vergine.

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna all’opposizione potrebbe esservi contraria, ma tranquillizzata da Plutone in aspetto di trigono, oggi lascia passare tutto, tanto più che a vostro favore depone anche Venere in Gemelli. Siate gentili e disponibili, e gli altri sorrideranno. Datevi da fare al lavoro e chiudete le trattive ancora aperte. Brillano come una stella di prima grandezza i nuovi incontri.

Toro

Sole, Mercurio, Luna e Plutone vi offrono tutto il loro appoggio per procedere spediti nel lavoro, nei contatti, nelle iniziative che avete in testa. In coppia le vostre certezze hanno radici solide e l’attrazione fisica fa il resto… L’unica incertezza, se possiamo considerarla in questo modo, proviene oggi dalla Luna nel sesto Campo; dedicate più tempo al fisico e all’aspetto.

Gemelli

Migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e, aumenta il piacere della compagnia; ottimi i rapporti sociali, possibilità di incrementare l’attività professionale. Arrendetevi alla tenerezza, se avete una bella storia d’amore in corso, perché questa diventerà ancora più bella e felice. Momenti eccitanti in vista per i singoli alla ricerca di un flirt, di un’avventura.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna ‘storta’ oggi in Bilancia. Noia, stanchezza e imprevisti non vi permettono di concentrarvi nel lavoro come vorreste, apprezzare i lati positivi del partner, dedicare il tempo desiderato al divertimento e al benessere fisico. Se svolgete un’attività a contatto con il pubblico, siete insofferenti verso chi non vi capisce al volo. Mantenetevi calmi, pazientate fino a giovedì.

Leone

Fascino magnetico, modi suadenti, grande savoir-faire: oggi avete i numeri giusti per comportarvi da veri seduttori! Approfittatene se volete fare colpo su qualcuno, ma anche se desiderate vivacizzare l’intimità con il partner di sempre. Le situazioni più ingarbugliate si risolveranno e potrete dedicarvi a quelle più soddisfacenti. Belle notizie, novità piacevoli in ufficio.

Vergine

Il barometro celeste segna un miglioramento. Mercurio in nono campo, ad esempio, esalta la vostra socievolezza e la vostra comunicativa: riempie le vostre tasche di soldi e la giornata di buone notizie al lavoro, di incontri e di amici cari. Partner affettuoso, simpatico. Cos’è che non va? Forse alcuni atteggiamenti ambigui, alcune frasi. Andate a fondo ora: sarà sincero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna nel segno trigona a Plutone. Una bomba. Come inserire il pilota automatico e volare il più alto possibile nella direzione desiderata. Se si parla di lavoro, un cielo ricco vi chiede solo di allungare una mano e cogliere gli invitanti frutti che promette. La ricetta dell’accordo di coppia: interessi condivisi, gesti concreti, coccole e attenzioni in quantità, nuovi giochi sessuali.

Scorpione

Siete fermi al giallo fino a giovedì. Con la Luna disinteressata al vostro segno e Mercurio in opposizione, difendete le vostre opinioni come se fosse questione di vita o di morte. Se in famiglia e gli amici non vi capiscono, sul partner potete almeno contare. Buona, eccellente la forma muscolare; un po’ trascurata invece la salute. Regolate sonno e alimentazione.

Sagittario

L’influsso lunare di questo martedì garantisce un ottimo scambio tra creativa sensibilità e comunicazione. Le stelle sostengono le amicizie, i rapporti di parentela e vi aiutano a portare a compimento un progetto importante anche grazie all’aiuto di una persona che vi stima molto. Se si parla di lavoro, siete pronti nel proporre idee nuove: fatevi avanti senza timori!

Oroscopo, previsioni di oggi da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Quando le difficoltà si moltiplicano, come potrebbe succedere in questi giorni, non serve cercare di fronteggiare tutto insieme: si finisce con il disperdere preziose forze e aumentare il rischio di fallimento. La soluzione idonea sta nell’affrontare invece un solo problema alla volta, man mano che si presenta, con calma, obiettività, metodo e cura. Cercate di rilassarvi!

Acquario

Porterete a termine in modo brillante, con i complimenti di chi vi conosce bene, anche i compiti più gravosi! Con la Luna in trigono, è notevole la voglia di fare, lucida come non mai la mente: qualità che vi consentiranno di attuare strategie vincenti al lavoro e nella sfera privata. Ottimo l’andamento della vita sociale. Nuovi contatti, sicuramente utili in futuro.

Pesci

Basta essere informati del transito lunare nel vostro ottavo Campo, per caricarvi al punto giusto: metterete a punto ottimi piani per il futuro! Marte vi assicura una giornata produttiva al lavoro, grazie all’energia e al vostro spirito d’iniziativa. Un’intesa sessuale perfetta sarà quella che vi permetterà di cementare la relazione sentimentale in corso e di superare ogni ostacolo.

Questo è l’oroscopo di oggi, martedì 2 maggio 2023. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay