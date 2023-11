L’oroscopo del giorno, i segni più fortunati del 28 novembre

Oroscopo di oggi, martedì 28 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, martedì 28 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Riflettori stellari puntati sui divertimenti e sulle faccende a carattere sentimentale! Quasi perfetta l’intesa con il partner storico. Avete il cuore libero? Siete stanchi di collezionare cuori e indirizzi, questa volta le cose sono diverse: la storia, iniziata da poco, durerà nel tempo. Importante ribadire ora sentimenti e intenzioni, svelandoli magari se ancora non ce l’avete fatto.

Toro

Lavorate alle dipendenze altrui? Potrete finalmente avere una soddisfazione o un risultato che attendete da tempo: forse un vecchio merito vi viene riconosciuto oppure verrà rivelato che avevate ragione voi su una certa questione. In amore, vi sentirete ben protetti, al riparo da sorprese e soprattutto da possibili delusioni. Acquisti per voi stessi o per la vostra abitazione.

Gemelli

Approfittate della Luna nel segno per passare all’azione senza timore e realizzare ciò che più vi sta a cuore. Non rimandate certe decisioni. È arrivato il momento di giocare con abilità le carte che avete in mano: sono vincenti! Se siete innamorati e felici di esserlo, continuerete ad esserlo e vi godrete una serata memorabilissima.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

A causa della Luna in Gemelli, umore e affaticamento vi danno un po’ da fare… Per limitare i danni, tirate i remi in barca, rimandate gli impegni meno urgenti, evitate ogni tipo di azzardo! Approfittate della pausa stellare per fare mente locale, un po’ di pulizia nella vostra mente e nel vostro cuore. Grande creatività. Ammirevole la capacità di comprendere i bisogni altrui.

Leone

Sfoderate grinta e produttività, mostratevi sicuri della vostra competenza e dei mezzi che avete a disposizione: i risultati non mancheranno, soprattutto per quanti hanno un’attività professionale autonoma. Belli e affascinanti (Venere vi sponsorizza), saprete colpire chiunque con sguardi, gesti e parole suadenti. Potrete cogliere in tal modo consensi in tutti i campi!

Vergine

Con Mercurio ostile, occhio alle chiacchiere. Cercate di migliorare la capacità di comunicare: ascoltate chi avete di fronte, guardatelo negli occhi! Valorizzate anche la visione d’insieme per non rimanere ancorati ai dettagli, che vi limiterebbero molto. Fate i passi giusti nel lavoro: al momento giusto e nella giusta direzione! Controllate, dunque, l’impazienza e il pressapochismo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Gemelli vi esprime tutta la sua simpatia, insieme ad altri pianeti che sono pezzi da novanta del cielo! Approfittatene. È il momento di realizzare qualcosa d’importante. Per farlo, appoggiatevi anche alle persone care che vi sono intorno. Bellissima l’intesa con la persona amata: la voglia di stare insieme sarà viva e vitale come ai tempi dei primi incontri.

Scorpione

Con Marte nel segno, voi potete continuare a osare tutto… e il contrario di tutto! Godete anche dell’appoggio di persone che contano. Stringerete nuove società e gli affari ne risulteranno favoriti! In netto miglioramento l’atmosfera in campo sentimentale: travolgerete il partner con la vostra passione e il partner si lascerà volentieri travolgere.

Sagittario

Il giorno ha qualche spina, attenti dunque a non pungervi: alcuni pianeti contrari, tra cui la Luna, vi fanno perdere un po’ di buonsenso. In questo momento pensate solo all’amore, facendo proposte strampalate, che lasciano di sale il partner o l’aspirante tale. Neppure il lavoro, comunque, funziona. Rispettate impegni, appuntamenti, regole e codice della strada!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 28 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata ni: tutta colpa della Luna nel sesto Campo, quello della quotidianità. Non vi resta che rimboccarvi le maniche e affrontare sia alcuni imprevisti lavorativi che lievi malesseri che spazientiscono e fanno perdere tempo prezioso. Rendete più accogliente la vostra abitazione. Dedicatevi al bricolage, ve ne innamorerete senza riserve. In amore, prendete voi l’iniziativa.

Acquario

Pesci

Poca la voglia di fare, vi sentite già spompati ed è solo inizio settimana! Colpa della Luna in Gemelli, un segno a voi poco congeniale. Affrontare una volta per tutte una stupida questione familiare, motivo di scontro con un fratello o un cognato. Anche il settore affettivo appare sotto tono, insoddisfacente: la Luna è lontana e voi fate ben poco per ridare smalto e vivacità al rapporto.

