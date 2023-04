Oroscopo del 17 aprile, ecco i segni fortunati di questo inizio settimana

Fortuna, amore, lavoro e molto altro: le previsioni del giorno per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, lunedì 17 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Di per sé vi attende una giornata tranquilla, compatibilmente coi soliti battibecchi familiari, ma rispetto alle vostre aspettative, sempre al top, vi appare insulsa e noiosa. Più che alle apparenze occorre guardare all’essenza, cercando in profondità ciò che in superficie non traspare. Attenti, dunque, ai messaggi del corpo e a tutto ciò che la mente razionale non coglie.

Toro

Oggi niente vi disturba. Vi aspetta un lunedì tranquillo, senza troppi clamori e con quelle protezioni astrali ideali per creare qualcosa di buono, di positivo. La vostra indiscussa praticità e le circostanze a favore vi aiutano a realizzare ciò che avete in mente. Luna e Nettuno in Pesci suggeriscono di fare buon uso di intuito e creatività. L’amore? Un concerto di musica classica.

Gemelli

Lunedì di intenso lavoro, ma foriero anche di tante soddisfazioni. Lo assicura la Luna nella posizione più alta del vostro cielo, stimolante, fruttuosa. Con tempismo e una certa vitalità oggi potete cogliere le buone occasioni che il settore professionale vi sta offrendo. Per stare bene e in forma non trascurate lo sport, la palestra, tanto meno una sana alimentazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna sognante in segno d’Acqua in trigono al vostro. Vi fa pensare ai viaggi, al lontano: il ponte del venticinque aprile non è lontano. In ogni caso fantasticare non costa nulla! Buona giornata per chi è alle prese con esami o colloqui di selezione, dove la memoria e l’attenzione fanno la parte del leone. Una bella novità dà nuovo slancio al rapporto di coppia.

Leone

Inizio di settimana con l’astro d’argento nel settore astrologico dei cambiamenti, del denaro, delle soluzioni. Per prima cosa muta, migliora il vostro umore rispetto ai giorni scorsi, a seguire otterrete il finanziamento richiesto nei giorni scorsi alla vostra banca, terza cosa recupererete qualcosa che avete perduto o dimenticato. Date ascolto all’intuito, oggi stimolantissimo.

Vergine

Luna Pesci all’opposizione, l’esatto contrario del vostro temperamento. Voi così cerebrali, concreti, stringati sul fronte emotivo, mentre lei, la Bianca Signora, è tutta un intreccio di sogni, di fantasie, di dolci emozioni. Approfittate del transito per recuperare terreno e punti nel rapporto di coppia, naturalmente se tenete al partner e al rapporto. Un po’ di stanchezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna in sesta Casa, stakanovista, ma non solo. Attentissima anche a tutte le funzioni fisiche, al benessere vostro e del pianeta. Se avete il pollice verde e l’anima green approfittatene, stesso discorso se adorate gli animali e orientati alla cucina se non proprio vegana, almeno vegetariana. Momento ideale per tirare le somme circa un investimento che avete voluto attuare.

Scorpione

Cielo delle meraviglie per quanto riguarda l’amore, la creatività, i figli, il tempo libero. Le relazioni in corso che valgono non potranno che consolidarsi: i rapporti amorosi felici preludono a una svolta evolutiva che vi traghetterà verso serate magiche, davvero emozionanti. Passeranno in secondo piano le tematiche più impegnative, quali lavoro, finanze, successo.

Sagittario

Ancora dieci minuti, odiate la sveglia. Di regola non siete pigri e dal letto balzate fuori subito, pronti a iniziare la giornata con entusiasmo: non oggi, con la Luna in quadratura al vostro segno e all’inquilino Nettuno, che intralciano la sequenza di gesti abituali, sballandone il ritmo, ora a rallentatore, ora di buon passo, vogliosi di nuove emozioni. Oggi va così, e poi è lunedì.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 17 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’umore è ottimo, nonostante il lunedì sia spesso complicato rispetto al vostro trend. Complice la Luna in sestile, coccolata da Urano e Nettuno, però, oggi adeguarvi è un gioco. Incontrate facce simpatiche con cui scambiare due chiacchiere: con un poco di zucchero, diceva la mitica bambinaia Mary Poppins, la pillola va giù! Opportunità professionali. Grosse tentazioni in affari.

Acquario

Grazie al cielo di oggi, la vostra situazione economica migliora: potete contare su appoggi e sostegni che vi consentono di visualizzare un percorso soddisfacente. Vi sentite ispirati e come guidati da una visione cristallina delle cose, che vi permette di vedere lontano e individuare con grande anticipo eventuali intralci. Potete così definire meglio i vostri piani, le vostre strategie.

Pesci

Bella, davvero fantastica la Luna nel vostro segno, sostenuta da Urano e Nettuno. È il momento di premere sul pedale dell’acceleratore del successo, di dare fondo alla vostra creatività e alla vostra voglia di fare. I rapporti amorosi miglioreranno sempre di più, forse perché avete capito che, più di ogni altra cosa, desiderate rimanere accanto alla persona amata.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

