Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 15 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 15 ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 15 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Investito dalla Luna opposta, il vostro segno ne assorbe tutta l’impulsività; o forse siete voi che la subite dagli altri, ma il risultato non cambia. L’imprevisto domina la giornata, a voi l’abilità di ribaltare la situazione e trasformarlo in opportunità! Mal di testa già appena svegli, ma se ieri avete mangiato e bevuto un po’ troppo, ecco spiegato quel sottile senso di malessere…

Toro

Luna in sesto Campo. Un giorno come altri, con qualche pensiero in testa, un po’ di stress per il lavoro e l’idea di un piacevole diversivo per la serata. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicate ai vostri hobby preferiti. Urge trovare nuovi input per la coppia, messa in crisi dalla routine. La noia vi rende irritabili e l’abitudine annacqua la passione.

Gemelli

Siete piacevoli e divertenti, tutto ciò in cui vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia, sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno. Singoli? Cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che v’intriga da tempo. Non siate impetuosi: un approccio soft coglierà nel segno.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna e Sole vi remano contro. L’umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità, prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare, il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi. Durante la pausa pranzo, attenti alla scelta degli alimenti. No ai cibi elaborati o pesanti, soprattutto i nati della seconda decade.

Leone

Bel martedì, specie per commercianti e studenti, tutti sostenuti da una Luna garante di viaggi, movimenti, contatti e soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre o concerti, ma anche una conferenza culturale può andar bene. Amore? Tutto on line, con il compagno ufficiale che magari è in trasferta, o con le new entry virtuali: lunghe chiacchierate e scambi di foto.

Vergine

La Luna del giorno parla di denaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato da tasse e d spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l’occhio sul prezzo. In cucina oggi fate fiasco, ma apprezzando la buona volontà, il partner fa finta di niente, spingendosi addirittura a farvi i complimenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna Nuova nel segno vi promette un giorno positivo, ricco di progressi e novità sul piano professionale: qualcosa si muove proprio là dove desiderate… Molte iniziative intraprese nei giorni scorsi continueranno a crescere e maturare positivamente. Occhio, invece, alle incomprensioni con il partner. Chi è felicemente in coppia dimenticherà rapidamente ogni esitazione.

Scorpione

Forse faticherete un po’ ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Reagite, fate qualcosa, limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto e vi mette un po’ in crisi. Ma non è che una leggera piuma che fa il solletico… Mantenete la salute su buoni livelli: in primo luogo, cercate di essere più costanti nell’attività fisica.

Sagittario

Dalla Luna in Bilancia, oggi, traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po’, soprattutto nel giro di frequentazioni. Colpi di scena si prevedono nel campo delle amicizie, dove si annuncia qualche flirt: una new entry, con la sua comunicativa, vi colpisce favorevolmente. Con Saturno dissonante la casa vi va stretta e l’ufficio peggio ancora.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 15 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma non siete nella condizione giusta per esprimerle. Non mancano le rivalità nell’ambiente di lavoro, c’è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano. Stanchi già di martedì! Non fisicamente, ma stanchi dei doveri, stanchi di giornate che ai vostri occhi sono più o meno tutte uguali.

Acquario

Il trigono lunare dà il via a una splendida giornata, ideale per viaggi, divertimento e affari: con un piglio così ruggente nessuno vi dirà di no! Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco, la sua cultura vi affascinerà. Momento fruttuoso per chi studia e per chi tratta con l’estero, modificando strategie complesse e programmando nuove iniziative.

Pesci

Forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda finanze e impegni professionali, potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più: avete bisogno di spazio e anche di avere più ordine intorno. La sorpresa che arriva dal vostro partner non vi trova dell’umore giusto, rischiate di prendervela anziché essere contenti.