Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 16 luglio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 16 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il Sole e la Luna in Cancro, in aspetto dissonante, semineranno dubbi e incertezze nella vostra domenica. Se non siete sicuri di come muovervi in una certa situazione, rimandate la scelta ad un secondo momento. Quando si hanno le idee confuse è sempre bene prendere tempo.

Toro

Oggi riceverete un regalo, che potrebbe essere reale o simbolico. Grazie alla benefica presenza della Luna e del Sole in Cancro le sorprese positive saranno all’ordine del giorno. Tenetevi pronti quindi a gioire, in un modo smodato ed eccessivo anche, perché no!

Gemelli

Gli ottimi influssi di Venere e di Mercurio in Leone vi regaleranno una domenica frizzante. All’orizzonte non si intravedono nuvole particolari, se non una piccola velatura portata da Marte in Vergine, che infastidirà più che altro coloro di voi che sono nati nel mese di maggio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli influssi armonici del Sole e della Luna nel vostro segno favoriscono le relazioni sociali di ogni tipo: quelle d’amore ma anche quelle di amicizia! Incluse magari quelle a quattro zampe, che vi daranno, come al solito, ancora più di quello che pensate.

Leone

La quadratura di Giove in Toro continua a infastidirvi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Da un lato vorreste abbandonarvi al flusso delle onde ma dall’altro non siete del tutto in grado di liberare tutta la passione che c’è nascosta dentro di voi.

Vergine

Oggi sarete molto solari e grazie alla presenza del Sole e della Luna nel segno amico del Cancro, riuscirete a gioire anche dei piccoli momenti felici che la giornata vi riserverà. L’affetto scorrerà intensamente tra voi e le persone che amate, riempiendovi di tenerezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La contemporanea quadratura della Luna e del Sole in Cancro vi imporrà di rinviare un progetto per l’ennesima volta. Sicuramente rimarrete delusi ma cercate di non abbattervi troppo. Ci saranno altre occasioni ed evidentemente questo non era il momento giusto.

Scorpione

I rapporti di amicizia più profondi si basano sempre su fiducia e sincerità. Oggi la Luna e il Sole nel segno amico del Cancro vi garantiranno sia l’una che l’altra, permettendovi di dialogare in maniera fluida e positiva con le persone a cui volete bene.

Sagittario

Avete molta voglia di giocare in questo momento, grazie agli ottimi influssi di Mercurio e di Venere in Leone. Non è sempre necessario prendere tutto sul serio e in questo momento avete proprio bisogno di vivere con tanta leggerezza e tanta spensieratezza.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 16 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dovrete pazientemente sopportare qualche rallentamento relativo ad un progetto a cui tenete molto. La dissonanza della Luna e del Sole in Cancro oggi vi farà sentire imbrigliati e vi ritroverete a sognare una libertà di azione che al momento vi è preclusa.

Acquario

L’opposizione di Mercurio nel segno del Leone vi espone a comportamenti paradossali: a volte siete critici e freddi, ma subito dopo diventate accondiscendenti. Si direbbe che la coerenza non è il vostro forte. Se siete in viaggio dovete programmare tutto: i contrattempi sono dietro l’angolo.

Pesci

Il Sole e la Luna in ottimo aspetto nel segno amico del Cancro sono garanzia di grande serenità. E’ una giornata da passare all’aperto, in mezzo alla natura, con la propria famiglia e i propri affetti più stretti; per voli pindarici ed emozioni ultra vivaci c’è tempo.