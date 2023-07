Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 2 luglio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 2 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 2 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vera gioia per voi consiste nel muovervi e nell’essere sempre attivi. La Luna, oggi presente nel segno amico del Sagittario, vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi di divertimento per questa domenica. Avrete modo di passare del tempo insieme agli amici più cari.

Toro

Giove e Urano presenti nel vostro segno sono degli ottimi alleati per le vostre ambizioni. Non limitate i vostri desideri perché questo è proprio un buon momento per far partire delle iniziative che risulteranno vincenti più avanti. Quindi coraggio e continuate così!

Gemelli

Qualcuno oggi vorrebbe portarvi a ipotizzare uno scenario inesistente, forse per approfittarsi di voi e della vostra disponibilità. La Luna in opposizione in Sagittario vi mette in guardia da chi ostenta buona fede: spesso chi lo fa ha qualcosa da nascondere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La presenza di Mercurio e del Sole nel vostro segno vi offre l’occasione giusta per farvi avanti in diverse situazioni. Affidatevi al vostro buonsenso e vedrete che farete le mosse giuste, senza passi falsi. Questa estate potrebbe rivelarsi ricca di sorprese.

Leone

Con gli influssi armonici della Luna nel segno amico del Sagittario, oggi siete proprio in una botte di ferro. La fortuna vi sorride così come vi sorridono le molte persone che incontrate. La vostra brillantezza e il vostro carisma colpiranno qualcuno di importante.

Vergine

La quadratura della Luna in Sagittario vi farà sentire un po’ malinconici durante la giornata di oggi. Alcuni rimpianti del passato torneranno ad opprimervi il cuore. Non date spazio a certi pensieri che potrebbero solo farvi sentire in difetto: alimentate energie positive e solari.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Voglia di indipendenza e bisogno di comunicare con piena libertà: ecco i desideri che la Luna in Sagittario seminerà dentro di voi in questa giornata. Assecondate ciò verso cui vi porta il vostro cuore e vedrete che non ci saranno problemi. Sarebbe problematico il contrario!

Scorpione

La quadratura di Venere e di Marte in Leone è sicuramente impegnativa da affrontare, anche per voi che di solito amate le sfide. Dovrete forse ingoiare qualche rospo di troppo e non sarà per nulla facile. Presto però le cose miglioreranno sensibilmente.

Sagittario

Non sarà solo la Luna in Sagittario a supportarvi oggi ma anche Venere e Marte in Leone cercheranno in tutti i modi di portare delle nuove gratificazioni nella vostra vita. Il fuoco che avete dentro il cuore difficilmente si spegne e anche oggi arderà al massimo.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 2 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Plutone presente nel vostro segno porta con sé una grande voglia di cambiamenti. Avete bisogno di nuovi stimoli e di nuove sfide professionali, altrimenti vi sentite spenti e demotivati. Andate alla ricerca di ciò che vi manca e tornerete a mani piene.

Acquario

La Luna in buon aspetto nel segno del Sagittario vi garantisce vitalità, ma è una vitalità turbolenta, instabile, difficile da incanalare in azioni concrete. Dedicatevi ai viaggi, allo sport, e alla vita attiva in generale. Gli amici faticheranno a starvi dietro.

Pesci

L’aspetto dissonante della Luna nel segno a voi ostile del Sagittario può indicare tensione con figure femminili, o più semplicemente una grande stanchezza. La cosa migliore sarebbe sdraiarsi in riva al mare ad ascoltare semplicemente le onde: ne sarete rigenerati.