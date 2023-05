Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 21 maggio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 21 maggio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 21 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Tante le novità, in questa domenica, per il segno dell’Ariete; lo segnala la Luna in Gemelli. Parola d’ordine: dimenticare la noia delle routine! Al di là delle passioni che coltivate da tempo, perché non provate ad allargare gli orizzonti e sperimentare qualcosa di nuovo. Iniziate dalle situazioni più semplici, come imparare una disciplina interessante, praticare un nuovo sport, ecc.

Toro

La Luna oggi in Gemelli, armonica al Sole, vi fa sentire non solo più sicuri, ma vi dà la sensazione di essere al posto giusto. Momenti di relax in famiglia, movimentati da novità in un clima giocoso e divertente. Mostratevi attenti, generosi e disponibili con il partner, valorizzate i piccoli gesti quotidiani (portategli il caffè a letto, sorprendetelo con un regalo inaspettato).

Gemelli

Sole e Luna nel segno vi trasmettono serenità e pace, oltre alla consapevolezza di essere sulla strada giusta e alla percezione del successo imminente. Avrete un’intuizione lampo che vi consentirà di intravedere la soluzione per un problema complesso. Stabilmente in coppia? Che ne dite di dare un bel colpo di spugna alle difficoltà passate e guardare al futuro con ottimismo?

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’ideale sarebbe trascorrere questa domenica in una sorta di clandestinità, trovando il modo di muovervi con tutta la libertà di cui vorreste disporre e senza che questo crei nessun tipo di attrito o vi obblighi a dare spiegazioni di cui non sentite la necessità. Buona sintonia con il partner nel rispetto della sua autonomia. L’amore, oggi, vi dà gli strumenti per crescere.

Leone

Le stelle vi invitano a dare maggiore spazio alle relazioni di amicizia e ad eventuali interessi legati a un qualche gruppo di cui fate parte e con cui condividete pensieri, ideali e obiettivi. Vi farà bene sentirvi circondati da persone con cui esiste una vera affinità! Qualche incomprensione nel rapporto di coppia blocca il punteggio sulla sufficienza. Sottotono anche l’attrazione.

Vergine

Come in una sorta di visione profetica, nel corso di questo festivo scattano nella vostra mente una serie di progetti a livello professionale che hanno un effetto particolarmente stimolante. Queste nuove idee vi rendono più combattivi e ti inducono a iniziare fin da subito a muoverti, prendendo l’iniziativa e contattando persone che possono fornirvi informazioni preziose.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sempre così, felici, felicissimi in viaggio, a dimostrarlo la Luna in Gemelli nel settore numero nove dell’oroscopo, appunto il viaggio. Spostarvi, anche se solo di pochi chilometri, per voi è sempre una gioia: un altro orizzonte da scoprire, altri profumi, colori, sapori, soprattutto emozioni. Da soli o con i vostri cari, partner e pupi in prima linea, oggi vi sentite davvero felici.

Scorpione

Finché si è al lavoro tutti salvi, in famiglia, specie a tavola, non c’è tempo per beccarsi. Galeotta si fa per dire) la domenica, quando invece il tempo c’è e inevitabilmente, con Giove e Mercurio all’opposizione, il pranzetto preparato con tanta dedizione e la tavola allestita con cura si trasformano in un teatro di scontro. Risultato, umiliati e offesi, vi chiudete in voi stessi.

Sagittario

La ragione del vostro malumore? La Luna nell’altra parte del cielo, nell’opposto segno dei Gemelli. Non vi sentite più sicuri di niente, avete la sensazione che la terra vi manchi sotto i piedi e attendete un cataclisma da un momento all’altro! Tensioni in coppia. Pensateci bene, prima di innescare meccanismi perversi che vi porterebbero in rotta di collisione con la persona amata.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 21 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete di buonumore, la socievolezza e un eccezionale carisma vi facilitano in molte occasioni; non vi manca nemmeno una creatività superiore alla media. Insomma, se il vostro cuore è libero, datevi da fare, perché il grande amore è dietro l’angolo, può arrivare all’improvviso. Domenica ideale per dedicare una bella fetta del vostro tempo al benessere fisico e alla bellezza.

Acquario

Con la Luna in Gemelli, in questi giorni non c’è tempo per la noia. Siete in grado di farvi valere con successo in molti settori. Questa, potrebbe essere una giornata produttiva: guardare in profondità con il dono della sensibilità, in ogni vostro contesto esistenziale. Basta volerlo veramente! Venere in sesto Campo invoca stabilità affettiva. Come procede il rapporto di coppia?

Pesci

Trascorrete la domenica insieme al partner e affidatevi al suo lato sognatore e visionario. Pur non essendo un romantico, anche a voi fa bene lasciare che l’amore fiorisca le vostre giornate. Ne trarrete giovamento e vi servirà da ricarica per affrontare la settimana che inizia domani. Lasciate in secondo piano eventuali preoccupazioni economiche, sono passeggere.