Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 22 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 22 ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 22 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ostacolata da diversi aspetti contrari e smorzata così nei suoi effetti benefici, la Luna in Capricorno oggi fatica a tenere alto il vostro umore e a sostenere le vostre iniziative: obblighi e doveri quotidiani smorzeranno il vostro entusiasmo. Una nuova conoscenza potrebbe non essere ciò che desiderate veramente, meglio essere chiari subito che creare malintesi.

Toro

Grazie alle amorevoli cure della Luna, che oggi sembra riuscire nel suo intento di infondervi una bella vitalità, l’umore migliora notevolmente. Un desiderio di pace risuona dentro di voi, tanto da abbandonare le armi ed arrendervi in amore. Il buonumore vi rende più malleabili e arrendevoli nei confronti dei vostri colleghi, agevolando così lo svolgimento del lavoro.

Gemelli

Apparite molto seducenti oggi! Usate al meglio questa qualità: intensificate gli appuntamenti, agite, sfoderate il migliore dei vostri sorrisi e non dimenticatevi che anche per voi l’amore è molto importante. Le persone che vi vogliono bene vi apprezzeranno ancora di più se il vostro cuore è sereno e libero da impulsi angoscianti. Opportunità, buoni affari per molti di voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Messi alla prova dall’opposizione della Luna, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà: cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare il faticoso lavoro svolto finora. Insinuazioni e chiacchiere sul conto della persona amata vi rendono sospettosi, ma non ne avete motivo. Non prestategli orecchio.

Leone

È la giornata giusta per liberarsi delle cose vecchie e di inutili pregiudizi. Più leggeri e obiettivi, starete subito meglio! Studiate progetti di ampio respiro, non accontentandovi delle piccole soddisfazioni che potreste avere oggi. Nel rapporto di coppia meglio sotterrare le vecchie recriminazioni. Guardate al presente e col partner cercate di costruire una relazione solida.

Vergine

Una benedizione, questa Luna in Capricorno. Mettete in pratica idee fantasiose e vincenti. Belle novità, del tutto inaspettate, che saprete sfruttare a vostro vantaggio con intelligenza e prontezza! L’intesa di coppia è veramente al massimo, mentre per chi è ancora single sono in arrivo buone notizie: l’anima gemella è dietro l’angolo. Balli, spettacoli, concerti in serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po’ di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio, dunque: rimboccatevi le maniche e agite senza attendere oltre. Una dieta equilibrata vi aiuterà a disintossicare il fegato che potrebbe risultare un po’ sovraccaricato.

Scorpione

Vi dimostrate particolarmente intraprendenti nella vita sociale, riuscite ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie e a consolidare quelle esistenti. Ma non solo la sfera privata emana favori, anche la sfera professionale ha tutte le carte in regola per essere coronata da successi. Sarebbe il caso di dedicare un po’ più di tempo al riposo e ai piccoli piaceri quotidiani.

Sagittario

Molte situazioni si aggiustano da sole, come per magia. ‘Dare tempo al tempo’, a volte, è la strategia più proficua. E anche quella meno faticosa. La lancetta del buonumore è, quindi, in rialzo e voi finalmente tornate gli allegri compagnoni di sempre. Fate uno strappo alla regola. Vi si presenterà l’occasione di fare un’emozionante pazzia: non tiratevi indietro!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 22 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Procedete un po’ a fatica, considerata la fase lunare odierna (Sole e Luna fanno a pugni). Nonostante ciò, non perdete né lo smalto né la grinta: sdrammatizzando e mostrando senso dell’umorismo, riuscirete a superare ogni problema. Più propensi a flirtare piuttosto che ad impegnarvi in relazioni durature, vi troverete di fronte alla necessità di prendere una decisione.

Acquario

Agire o riflettere ancora? Questo il dubbio che vi assalirà in più di una circostanza. L’audacia e il coraggio non vi mancano, ma fate attenzione: la Luna oggi transita nel segno che precede il vostro. Sarà meglio non inseguire alcune idee bizzarre che vi passeranno per la testa! Dedicate del tempo al riposo e al relax, soprattutto se avvertite stanchezza e malumore.

Pesci

La giornata inizia molto bene per tutto ciò che riguarda contatti, collaborazioni e relazioni interpersonali: con la Luna in undicesimo campo sarete socievoli e aperti. Sfruttate la giornata per rafforzare i rapporti di amicizia e le partnership in affari. Nel rapporto con il partner cercate di essere più attenti al dialogo, alle sue necessità e alle dimostrazioni di affetto.