Oroscopo della domenica, i segni fortunati del 7 luglio 2024

Le previsioni della domenica su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, domenica 7 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Rivangare il passato significa non osare procedere verso il futuro… Abbiate nuove idee! Potreste sentirvi più felici abbandonando le domande che vi danno fastidio, in modo razionale.

Toro

Potrete approfittare di un bel ambiente amichevole nel quale il divertimento prevarrà. Rimandate le discussioni serie ad un altro giorno. Bisognerebbe riattivare la vostra circolazione sanguigna, facendo sport e prendendo un po’ d’aria fresca.

Gemelli

Sarete più energici e determinati che mai oggi. Seguite le vostre nuove priorità. Vi sentite stanchi e fareste bene a cambiare aria ed evadere dalla routine quotidiana.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Leone

Sarete più profondi del solito, e questo sarà riconosciuto. Fate più esercizio fisico e assumete più liquidi, sarebbe un bene per ricaricare le batterie. Contribuirà a svuotare la testa.

Vergine

Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività, ma la causa è insita nella vostra alimentazione. Una carenza di vitamina ne è anche la causa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete più difficili che mai, tuttavia assicuratevi di rimanere diplomatici…

Scorpione

Troverete il modo migliore per uscire da una situazione di stallo grazie ai consigli di una persona ben informata, quindi siate ricettivi ai consigli altrui. La mancanza di azione sarebbe un rischio e dovreste almeno avviare un’attività che vi permette di utilizzare la vostra energia.

Sagittario

Una discussione del mese scorso torna in cima all’ordine del giorno. È il momento di stabilire chiaramente le condizioni. Mostrate segni di carenza di alcuni minerali e sarebbe un bene prestarvi attenzione. I pasti devono essere più equilibrati.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 7 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra testa è tra le nuvole e la vostra distrazione vi aiuta a fuggire dalla routine quotidiana. Vi vengono alla mente delle idee e sarete tentati di agire… troppo prematuramente e senza dosare prima le vostre forze. È necessaria un po’ di moderazione!

Acquario

Avrete supporto, che assumerà notevole importanza il mese prossimo. I contatti sono in aspetto favorevole. Non prendete la direzione sbagliata. Avete bisogno di muovervi di più e di non rimanere inchiodati sul posto.

Pesci

Siete più tranquilli e sicuri di voi e questa pace interiore vi porterà le risposte ad alcune domande importanti. Tutto ciò che riguarda l’aria aumenterà la vostra energia – è necessario fare moto e fare esercizio per rendere le articolazioni più flessibili.

Fonte immagine: Quique da Pixabay