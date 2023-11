Oroscopo del giorno, i segni fortunati di giovedì 2 novembre 2023 

Oroscopo di oggi, giovedì 2 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 2 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Tante piccole questioni da sistemare meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate ed affrontatele con spirito costruttivo, è nel vostro interesse. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, che devono essere solide e durature! Desiderio di novità e libertà in amore: vorreste scorrazzare per altri lidi, tuttavia il buon senso vi consiglia di pensarci due volte.

Toro

La Luna favorevole regala ottimismo e una gran voglia di divertirvi. I progetti lavorativi finalmente decollano e prendono forma; c’è tanto da fare, ma la soddisfazione di centrare un obiettivo ambizioso vi fa dimenticare la fatica. Trend in decisa crescita, in fatto di sentimenti; chi è in coppia stabilirà una nuova e più profonda intesa con la persona amata. Belle novità per i single.

Gemelli

Giorno ideale per prendere una decisione o per buttarvi in qualche nuova iniziativa. Le stelle sono dalla vostra parte! In campo sentimentale lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti. Scacciate malinconia e pigrizia, convincendo un amico ad iniziare con voi una disciplina sportiva.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Che splendida giornata! Con la Luna nel segno, oggi si alzerà il volume dell’umore e i vostri desideri diventeranno realtà! Dotati di un fiuto eccezionale per trarre il massimo da ogni situazione; in società raccogliete consensi a non finire. È un momento perfetto per far sbocciare storie d’amore. Le nuove relazioni nascono infatti sotto ottime stelle: single, datevi da fare!

Leone

I problemi che vi affliggono in questo momento non sono così gravi ed è facile trovare soluzioni, l’importante è non perdere la calma. Siete stanchi, reduci da un periodo faticoso e stressante; è quindi il momento di riposarvi, di rilassarvi, di mettervi a dieta, di smaltire qualche chilo di troppo. Un nuovo incontro potrà intrigarvi non poco e rivelarsi interessante.

Vergine

Conoscerete gente nuova e farete esperienze emotivamente significative. Un cambiamento che era nell’aria si realizzerà molto presto! Concedetevi qualche divertimento in più, ma non esagerate con le trasgressioni: ve ne pentireste. Siate espansivi col partner e non fatevi tentare da flirt e avventure; il momento è propizio per la stabilità. Per i single, novità davvero importanti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È una piacevole giornata Ma tutti reclamano le vostre attenzioni. Vorreste scappare senza lasciare né indirizzo né recapito, ma i vostri doveri anche oggi vi chiamano! State prendendo troppo sul serio un lieve fastidio fisico che non deve preoccuparvi più di tanto. Per tranquillizzarvi consultate il medico e non trascuratevi.

Scorpione

Finalmente disponete di un appoggio astrale su cui fare pienamente conto: ve lo offre la Luna dal Cancro. In un baleno recuperate il buonumore e la voglia di fare! V’immergete nel disbrigo delle faccende domestiche e dei vari impegni in calendario con rinnovato vigore. In amore non ponete limiti alle opportunità che i pianeti vi riservano. Siete aperti alle passioni, a nuove emozioni.

Sagittario

Nel conto in banca, potrebbe aprirsi una falla, a causa di una spesa extra o di un’eccessiva prodigalità da parte vostra. Inutile piangere sul latte versato: moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete la cinghia. Parliamo d’amore. Un desiderio di novità, di evadere dalla routine vi frastorna e vi confonde; non ascoltatelo, se non sapete con esattezza dove vi porterà.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 2 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Prendetevi una pausa, staccando la spina dai tanti impegni e liberando la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni, cercate di non strafare e di non urtare la sensibilità della persona amata che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Non trascurate l’abbigliamento: avete bisogno di sentirvi in ordine, ed essere a posto vi metterà di buon umore.

Acquario

Giorno sereno, molto tranquillo e scorrevole: l’energia non vi manca, ma avete poca voglia di impegnarvi. Migliora l’intesa di coppia, e lo dimostrerete, riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Se siete singoli verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; un invito a sorpresa, appena alzati, potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica. Inviti a cena.

Pesci

Comincerete la giornata bene: siete motivati, forti, allegri e pieni di fiducia. Gli astri porteranno una ventata d’aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena, perché l’intesa con il partner sarà eccellente. Se l’avventura è ciò che cercate e desiderate, questo giorno è tutto dalla vostra parte, rendendovi lieve e facile ogni percorso. Opportunità. Viaggi per molti di voi