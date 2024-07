Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 15 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 15 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I vostri limiti morali saranno messi a dura prova oggi. Sarete disarmare i vostri avversari senza aggressività. Una carenza si fa sentire, il vostro organismo vi reclama compensi non molto utili. Sorvegliate i pasti fuori orario.

Toro

Sarete in grado di contare sulla vostra armonia per risolvere i vostri rapporti con gli amici. Oggi è un giorno per le distorsioni di tutti i tipi, quindi attenzione ai vostri movimenti.

Gemelli

L’inizio del successo accenderà il vostro spirito ma siate sicuri di non andare più veloci della musica! Sarete al top della forma per tutta la giornata ma avete un po’ di sonno da recuperare –fatica non vuol dire debolezza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Leone

Avrete la possibilità di pensare di più a voi, approfittatene. I vostri desideri sono altrettanto validi degli altri. La gente vi chiederà molto… sarebbe un bene pianificare quello che dovete fare e rallentare un po’.

Vergine

Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non avrete motivo di imputarvi contro i cambiamenti essenziali. Tutto procede bene. Non combattete contro il desiderio di respirare un po’ d’aria fresca. Ne trarreste beneficio in termini di equilibrio, tono e migliorereste il vostro aspetto.

Scorpione

Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Sagittario

La vostra intuizione vi guida nella giusta direzione. Ci sono festeggiamenti in vista, non declinateli! Avete bisogno di un cambiamento d’aria e di ricaricare le batterie in campagna. Concedetevi un po’ di tempo, siete troppo tesi.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 15 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri.

Acquario

Le vostre polemiche potranno creare attriti, provate ad abbassare i toni, pensate a ciò che dite. Approfittatene per abbandonare le vecchie abitudini che nuocciono alla vostra energia.

Pesci

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

