Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 16 ottobre 2023

Oroscopo oggi, 16 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Brutto affare, sia l’opposizione del Sole che di Mercurio che falsano le vostre percezioni. Addebitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze? Meno fantasie e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose! Situazioni difficili da chiarire? Discorsi non facili da affrontare con il partner? Meglio rimandare a quando avrete le idee più chiare.

Toro

Con la Luna lontana, nell’altra parte del cielo, qualcuno tenterà di rivangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori nei rapporti, a cominciare da quelli sentimentali. Il benessere non può prescindere da un solido equilibrio psicologico, qualche fastidio può derivare dalle innegabili tensioni interiori. Non male il lavoro.

Gemelli

Vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi. Quindi da oggi non avrete più scuse! Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale: la discussione serena favorisce gli accordi. Nessun malanno reale, soltanto un po’ di fatica nel riprendere il ritmo per ripartire subito con il piede giusto. Datevi tempo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata di gloria, all’insegna dell’iniziativa e dell’ottimismo, grazie alla Luna in Scorpione armonica a Venere, a Marte e a Plutone. Voglia di fare, di vincere, di sfondare! Segnerete molti punti a vostro favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno, per avviare imprese coraggiose. L’amore, parafrasando un vecchio film, sarà davvero ‘una cosa meravigliosa’.

Leone

La Luna in Scorpione amplifica le vostre contraddizioni: da un lato avvertite voglia di coccole, dall’altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino! Variabilità dell’umore e del tono fisico. Non entrate in competizione con voi stessi per fare sfoggio di super-efficienza. Non serve.

Vergine

Siete decisi ad espandervi, a crescere, ad ottenere risultati di rilievo, concreti e tangibili. Venere, Marte e Luna vi saranno d’aiuto per mettere ordine nelle idee e nei propositi professionali: vi daranno la lucidità necessaria per costruire il vostro avvenire lavorativo su basi solidissime. Se siete single, non lasciatevi sfuggire l’occasione di un incontro, di un’avventura.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le questioni sentimentali vanno evolvendosi a vostro favore. Sempre utili le amicizie, e non solo dal lato affettivo, ma del vero interesse e per l’appoggio in tutto quello che avete da risolvere in questo momento, anche economicamente. Buon momento per sistemare le questioni in sospeso, occuparvi dell’abitazione, rinnovare il guardaroba, migliorare il vostro aspetto.

Scorpione

Nell’incontro con Marte che alimenta la natura ‘focosa’ e ‘sentimentale’, la Luna nel segno oggi dà il meglio di sé. Energia, rapidità di azione, opportunità, incontri piacevolissimi. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne, naturalmente, vincitori! Un po’ di adrenalina in eccesso: aprite la valvola di sfogo dello sport.

Sagittario

Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace regalandovi una parentesi di tranquillità. C’è spazio per la pigrizia e per costruttive riflessioni! Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi. Succhi di frutta e molta acqua per purificare il corpo. Bevete molto e passeggiate a lungo. Dormite a sufficienza.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 16 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Splendido periodo, per la maggior parte di voi. E il vostro momento e c’è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio: non esitate nel cogliere al volo tutte le occasioni che vi si presenteranno! Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione tanto meno momenti deliziosi in amore, se siete in coppia ma anche se non lo siete.

Acquario

Ci potrebbe essere un’insidia dietro l’angolo. C’è una questione economica che rischia di emergere proprio in questo momento in cui ne fareste volentieri a meno. La crisi, comunque, non sarà così catastrofica e in serata riuscirete a trovare la serenità necessaria per dedicarvi agli interessi preferiti e alle persone a voi care. Gli inviti fioccheranno e sarete al centro dell’attenzione.

Pesci

Il settore professionale vi regala svolte e possibilità di riuscita mai pensate: anche le noie burocratiche prendono una piega migliore. Se avete un’attività commerciale navigate a vele spiegate. Siete grintosi, anche troppo in certi casi, comunicativi ed espansivi come non mai. La serata regala grandi passioni ai single, intesa sotto le lenzuola a chi è in coppia.