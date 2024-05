Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 20 maggio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 20 maggio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 20 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Allertate i riflessi e allontanate ogni esitazione. Se l’istinto vi suggerisce che è possibile concludere un affare o un’operazione finanziaria attesa da tempo, probabilmente dice il vero! Gli astri accendono l’eros: privilegiate saranno le coppie stabili e coloro che vivono storie d’amore segrete o parallele. Momento giusto per dare un tocco di originalità alla vostra casa.

Toro

Con la Luna opposta al segno, non è un giorno esaltante, va detto subito; ma neppure deprimente. Spirito di adattamento e un atteggiamento conciliante, garantiranno tranquillità e buone relazioni con parenti, amici e colleghi. Dedicate più tempo alla persona amata e vivacizzate il rapporto di coppia un po’ spento, con l’humour e l’ottimismo. Vi farà bene staccare la spina.

Gemelli

Prendetevi una pausa per riflettere sulle nuove opportunità di lavoro che vi hanno offerto, non dovete fare scelte affrettate. In amore sentite la necessità di rendere il dialogo con la persona amata più intenso e profondo: mettetevi d’impegno e riuscirete a trovare le parole adatte per esprimere ciò che provate, per tradurre l’amore in frasi incisive e significative.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I sensi e il cuore, messi in subbuglio da un’impetuosa Luna scorpionica, rendono la giornata perfetta per l’amore. Si prevedono, inoltre, successi nel lavoro, voglia di divertirsi, feste e locali alla moda, dove terrete banco con la simpatia. Accogliete le proposte di viaggio e le novità che vi offrono la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi e mentalmente stimolanti.

Leone

Giorno un po’ delicato, sia per quanto riguarda la famiglia che le relazioni interpersonali. L’attenzione che normalmente dedicate al lavoro, oggi appare affievolita da una passeggera stanchezza. Rimandate gli impegni meno urgenti! Dolci vicende amorose fanno un gran bene al cuore, specie se tutto si mantiene su un tono disimpegnato e giocoso. Iniziate una dieta.

Vergine

Se avete in mente un progetto per il quale siete disposti a sacrificare il vostro tempo libero potete contare sull’aiuto di persone importanti, capaci di agevolarne la buona riuscita. Le stelle vi pongono nello stato d’animo ideale per abbandonarvi totalmente a sogni e tentazioni. In serata, dolci inviti da sussurrare al partner ufficiale o ufficioso. Come più vi aggrada!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un’iniziativa che sembrava promettente rivela oggi i suoi limiti: accontentatevi nell’attesa che arrivino novità più stimolanti. La fortuna non vi ha abbandonato, ha solo bisogno di un momento di riflessione e della vostra collaborazione!. La vita sociale, le amicizie e i brevi viaggi sono favoriti da Sole e Mercurio nell’ottavo Campo. Siete indecisi se chiudere o no con una persona.

Scorpione

Sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento, utilizzando al meglio l’intuito e la fantasia, e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale, date uno scossone al rapporto di coppia, se il partner è distratto o impegnato su altri fronti. Divertentissimi i programmi serali degli amici.

Sagittario

Un lieve malessere vi costringe a fermarvi, ma potrebbe anche essere un meccanismo di difesa per non affrontare una determinata situazione. Prendetevela con calma e approfittate della pausa per rilassarvi! Emergerà il vostro spiccato talento creativo che potrete condividere con persone di ambienti artistici. Se avete un amore nascosto, presto potrete dichiararvi.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 20 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

È arrivato il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo avveduto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori; puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Stare con gli altri sarà divertente, più facile del previsto: una serata mondana vi aiuterà a dimenticare una recente delusione.

Acquario

Alcuni astri oggi vi girano le spalle. Un imprevisto legato al denaro, vi metterà subito in agitazione, ma affrontato con calma il problema immediatamente si ridimensionerà. Nella sfera privata la malinconia potrebbe prendere il sopravvento: per un amore già vissuto o una storia nuova di zecca che stenta a decollare! Pazientate ancora un momento, è questione di poco.

Pesci

Salirete sul Carro della Vittoria e vi prenderete una bella rivincita nei confronti di qualcuno che vi ha ostacolato, sottovalutato o non vi ha dato la giusta fiducia nell’ambiente di lavoro. In campo sentimentale sarete piuttosto imprevedibili e difficili da accontentare: ne potrebbero risentire sia i vostri legami, formati ormai da tempo, che le storie d’amore appena iniziate