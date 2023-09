Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 25 settembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 25 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avrete non poche occasioni per sentirvi saldamente in sella! Lucidità mentale e dinamismo vi aiutano a risolvere i problemi del momento e ad affrontare le nuove situazioni. L’intesa con la persona amata è totale e profonda, anche se non siete più giovanissimi ritroverete slanci erotici di grande vigore. Movimentatissima la vita dei single, molti gettano alle ortiche il distintivo.

Toro

Questo giorno vi offrirà non poche occasioni pregevoli da un punto di vista professionale e molti di voi ne approfitteranno. Dovrete, comunque, essere accorti e sfruttare saggiamente l’energia e la forza che vi caratterizzano in questo periodo. La vita amorosa prende il volo, con la persona di sempre, ma anche con il flirt del momento: non mancano né intesa, né passione.

Gemelli

Avete buone stelle. Ci sono occasioni interessanti ed esclusive da cogliere al volo, se avete un’attività autonoma. Una persona appena conosciuta solletica le vostre fantasie. Non è solo immaginazione: tenete d’occhio il cellulare e la casella di posta! Serata rallegrata da una festa tra amici, particolarmente ben riuscita se ad organizzarla siete proprio voi. Viaggi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna opposta al vostro segno, prestate attenzione alle distrazioni: potrebbero indurvi a trascurare dettagli e formalità del lavoro apparentemente irrilevanti. Una superficialità, in tal senso, potrebbe danneggiarvi e farvi perdere tempo prezioso! Possibili tensioni nella vita di coppia. Chi di voi attraversa un periodo di crisi deve evitare di inasprire la situazione.

Leone

La Luna in Acquario si oppone al vostro segno e succede un bel pasticcio. Un contrattempo scombina i vostri programmi, dovrete fare marcia indietro. Nel lavoro è probabile che dobbiate chiudere un sacco di cose lasciate in sospeso; per cui senza perdere le staffe, rimboccatevi le maniche. Stanchezza e stress si fanno sentire, facile offendere il partner. Attenti.

Vergine

Splendido giorno, siete di fronte a un carosello di novità molto speciali. La vita amorosa vive un bel momento: sono in ripresa i rapporti col partner di sempre, ottime le possibilità di chi ha il cuore libero. Buon umore e ottimismo vi saranno di aiuto anche sul lavoro per condurre in porto positivamente tutti gli affari in sospeso, compresi quelli più intricati. Creatività alle stelle.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli ostacoli da superare non saranno proibitivi, ma sarete voi stessi, forse, ad ingigantire le difficoltà se cederete al pessimismo. Pertanto, non incrinate l’atmosfera di questo giorno con lamentele e discussioni per questioni d’interesse che potrebbero diventare motivo di lite col partner e i vostri familiari. Prendetevi cura di voi stessi e del vostro fisico, con decisione.

Scorpione

Un’atmosfera frizzante vi spingerà a darvi un sacco da fare. Socievoli, dinamici e di ottimo umore, non farete certo fatica ad ottenere appoggi e a veder accettate le vostre richieste, segnando così diversi punti a vostro favore nel lavoro. In ambito privato, stabilirete un feeling diverso dal solito col partner, modificando il vostro comportamento e creando nuovi interessi comuni.

Sagittario

Purtroppo questa giornata sarà resa problematica dalla quadratura della Luna, che vi costringe a dedicare una parte consistente del vostro tempo libero ad alcune controversie familiari. Regalatevi almeno una serata romantica con il partner, ne avete bisogno! Nello sport non ponetevi obiettivi pressanti: puntate sul divertimento e sul relax più che sui record personali.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 25 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Tutti coloro che hanno un’attività commerciale potrebbero essere particolarmente favoriti sul piano finanziario: la voglia di sicurezza vincerà su ogni altro desiderio e sarete tentati dalla possibilità di fare investimenti a lungo termine. La Luna nel segno è amica anche per quanto riguarda i programmi serali e le faccende amorose. Attrazioni improvvise per i single.

Acquario

Con il sostegno della Luna, tutto ciò che necessita di fantasia e immaginazione vi riesce alla perfezione: lavoro, affari, tempo libero, bricolage, cucina e lavori di manutenzione. Con un minimo di concentrazione, grazie a un bel colpo d’occhio, sarete in grado di organizzare l’attività professionale in modo davvero ineccepibile. Uscita serale con un gruppo di amici.

Pesci

La Luna nel segno che precede il vostro vi ignora, vi rende taciturni: tra gli amici, abituati alle vostre storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi…Qualche piccolo acciacco vi ricorda che è bene non abusare delle vostre forze. Piedi da coccolare dopo una lunga giornata di lavoro.