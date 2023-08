Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 7 agosto 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 7 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 7 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Gli astri vi proteggono: vuol dire che una vostra preoccupazione si rivela eccessiva, se non addirittura infondata. Una nuova amicizia vi attira in una divertente schermaglia, ma agite in modo da non lasciare troppi cuori infranti dietro di voi! Alcuni raggiungeranno un traguardo importante, altri entreranno in contatto con persone e ambienti nuovi, diversi dai soliti.

Toro

Ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza! L’intuizione funziona a meraviglia facendovi intravedere soluzione insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Piacevoli incontri per i single, momenti appassionati con il partner per chi è in coppia: intimità ritrovata soprattutto nell’alcova. Sorprese piacevoli.

Gemelli

Un pizzico di tensione è da mettere in conto, dovuta a problemi d’ordine pratico. Qualche contrarietà in ambito familiare, in effetti, potrà rendervi d’umore scuro. Nelle faccende finanziarie non fatevi guidare dall’intuito, se non volete sbagliare. Bandite la malinconia! I prossimi giorni promettono meraviglie e il posto vacante nel vostro cuore verrà occupato quanto prima.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È necessario un rinnovamento delle vostre abitudini di vita. Il momento è quello giusto per partire per le vacanze, prendere decisioni, pianificare alcune spese, passare a una routine più salutare. Potreste fare anche delle modifiche alla vostra abitazione. In amore, cercate di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere dei difetti del partner.

Leone

Situazione antipatica. Al pari di qualcuno in bilico su un dirupo, non sapete bene dove mettere i piedi per non perdere l’equilibrio. Animo! Un’impasse affettiva da sbloccare prendendo una decisione, fatevi coraggio e agite seguendo la voce del cuore. Potrebbe essere una buona idea prendervi qualche giorno di vacanza e staccare anche mentalmente da tutti gli impegni.

Vergine

Il cielo vi offre una visione a tutto campo, per definire i contorni delle vostre iniziative ed ottimizzare gli sforzi per raddoppiare gli utili. Fascino, simpatia e un tocco di originalità fanno di voi, a detta di molti, una persona davvero speciale. In campo amoroso, lasciate che le emozioni fluiscano con spontaneità e che il cuore si esprima liberamente. Inviti inattesi e graditi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in transito nell’ottavo Campo favorisce i progetti ambiziosi, nuovi inserimenti, e avanzamenti di carriera. Sotto buoni auspici le nuove imprese! Un’aria capricciosa aleggia sul rapporto di coppia: vi sentite imprigionati a doppia mandata nel trantran e vorreste essere lontano mille miglia. Un’avventura? Se siete in coppia, potrebbe non essere una buona idea.

Scorpione

Cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Cinque pianeti guardano trasversalmente il vostro segno: spiacevoli tensioni mettono a repentaglio il vostro equilibrio e i rapporti interpersonali. Se nel privato campeggia una nuvola foriera di burrasca, allontanatela facendo un giusto uso dell’ironia e del sorriso. Rimandate qualche impegno, rilassatevi e svagatevi.

Sagittario

Se volete mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima dovete assolutamente trovare dei nuovi interessi: niente è peggio della noia! Potrebbe essere il momento buono per sistemare le questioni in sospeso, iniziare una dieta prescritta dal vostro medico, occuparvi del fisico e del vostro aspetto. Sarete lucidi e riuscirete a porre rimedio ad ogni situazione!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 7 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna schierata dalla vostra parte, recupererete un po’ di leggerezza e di entusiasmo per quello che fate, e sarete più ottimisti circa il buon esito delle vostre iniziative: qualcuno firmerà un contratto, qualche altro migliorerà la posizione professionale. E in campo affettivo? Progetti importanti nelle coppie di giovani innamorati, molta solidarietà in quelle di vecchia data.

Acquario

Niente di strano se oggi la situazione vi appare tutt’altro che rosea; in realtà, i problemi sono più interiori che reali, frutto di ansie e timori. Pazientate fino a sabato! Le incomprensioni familiari vanno risolte a quattr’occhi, senza terzi o quarti incomodi pronti a metterci il becco e ad offrire consigli. Non imponetevi ritmi stressanti, pensate prima di tutto al vostro benessere.

Pesci

In sestile a Nettuno, la Luna in Toro vi regala una giornata movimentata, allegra e stimolante, ricca di novità, di propositi costruttivi e di sentimenti profondi. Per alcuni di voi, una rimpatriata con amici di vecchia data per finire in bellezza: sarà una serata piacevolissima. Giornata generosa anche per l’amore, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Sorprese.