Oroscopo del lunedì, i segni fortunati dell’8 luglio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 8 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’estro e la sensibilità saranno particolarmente attivi in questo giorno: ne trarranno innegabile vantaggio soprattutto coloro che hanno un’attività creativa o lavorano nel settore legato all’arte. Avrete anche un certo fascino, che sarà facile mettere in mostra se, in serata, avrete l’intelligenza di farvi vedere in giro. L’amore trionferà, qualunque sia la vostra condizione.

Toro

La cosa più saggia da fare in questa giornata è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste pentirvi. Nervosismo e stanchezza si eliminano con un po’ di relax. Non avete particolare bisogno di riposo fisico, piuttosto di distrazione mentale. Dormite di più.

Gemelli

Idee, suggerimenti, lampi improvvisi saranno a vostra disposizione. Non avrete che da allungare una mano per cogliere spunti innovativi per rendere più vivace e interessante la vostra attività professionale! La stabilità in amore vi farà trascorrere una serata ricca di emozioni e di sorprese con la persona amata. Non mancheranno incontri e voglie strane per i più giovani.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Attivi ed entusiasti, avrete la certezza che i vostri progetti si stanno muovendo nella giusta direzione grazie anche ai buoni auspici del cielo. Felicemente in coppia? Sentite la necessità di allargare l’esperienza sentimentale, di arricchirla con nuovi aspetti. Giornata ideale per un po’ di shopping: concedetevi un acquisto che rimandate da tempo. Inviti a cena. Sorprese.

Leone

Con la Luna nel vostro segno, potete far festa! Potrete sfruttare l’intuizione e la sensibilità, estremamente potenziate in questo giorno. Non c’è impaccio che non si risolva quasi senza sforzo da parte vostra: siete magnetici e fortunati. I problemi materiali ed economici minacciano l’amore, meglio tenerli fuori per non incrinare un’intesa che merita attenzioni speciali.

Vergine

Giornata piuttosto ‘insipida’ con le stelle che viaggiano silenziose, a cominciare dalla Luna… Oggi che ve la prendete comoda, possono emergere gli spunti creativi più interessanti e le soluzioni migliori ai problemi del momento. Fisico perfetto, ma lo spirito non è al top. Risollevatelo con un po’ di attività fisica e profumando gli ambienti con oli essenziali o piante fiorite.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Focus sulla comunicazione, con il Sole armonico alla Luna nel Leone. Se avete un chiarimento in sospeso, è l’occasione giusta! Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa: delicata, raffinata, ma inequivocabile. Soluzioni brillanti, insperate nel lavoro. Vincenti anche nelle trattative d’affari, con il tono giusto ottenete tutto ciò che desiderate.

Scorpione

Niente ‘smile’ oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata: colpa della Luna, che vi rende troppo esigenti, con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole, siete voi a pretendere troppo, senza apprezzare ciò che avete. Nel lavoro mettete in conto qualche imprevisto. L’amore? Un pizzico di gelosia è un ottimo afrodisiaco… ma occhio alle dosi.

Sagittario

Splendida la Luna nel Leone. Viaggiando o frequentando persone straniere, i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo l’invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per far visita a chi vi sta a cuore. Internet annulla i confini: oggi potete avviare contatti in ogni angolo del mondo, senza nemmeno incontrare difficoltà linguistiche.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 8 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Lavoro e finanze, questo è l’ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione: sentirvi gratificati e utili alla società è la ricompensa più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze. L’amore si manifesta nella quotidianità, quindi oggi cucinate i piatti preferiti del partner puntando a esprimere i sentimenti in concreto.

Acquario

Siete un po’ giù di tono, con la Luna che vi lancia un’opposizione, e la Luna Nera che vi crea imprevisti dell’ultimo minuto: a casa o in ufficio vi date molto da fare, senza però ricavarne le soddisfazioni che vi aspettereste. Imputato del giorno è il caldo, ma anche gli alti e bassi di umore non scherzano… Oltre a rallentare i ritmi, monitorate la pressione sanguigna.

Pesci

Giornata piena di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra da concludere al più presto. Riuscirete comunque a trovare del tempo da dedicare anche ai vostri hobby, agli interessi culturali o al fai da te. L’intesa di coppia avrebbe bisogno di una folata di aria fresca, sia che arrivi sotto la veste di amici, di spettacoli o di una vacanza.

