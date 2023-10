Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 9 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete in una botte di ferro in questo giorno: avete via libera e semafori verdi per tutto il giorno, statene certi! L’umore è brillante e gli affari procedono nella direzione sperata. Tutto gira per il meglio anche in campo sentimentale. Il rapporto storico guadagna punti. Non si escludono, per alcuni, ritorni di fiamma.

Toro

Super giornata per voi, con la Luna e Giove favorevoli, e Venere che sbarca nel segno della Vergine. I vecchi progetti saranno finalmente realizzati e vi darete subito da fare per dar vita a nuovi piani, con uno slancio veramente insolito. Si cambia registro nella vita di coppia: le recenti incomprensioni lasceranno il posto a nuovi dialoghi, a nuovi giochi appassionati.

Gemelli

Il cielo sopra il vostro capo è un aiuto di tutto rispetto, è quello che vi consente di affrontare problemi e difficoltà senza drammatizzare, con la fiducia in una soluzione che prima o poi arriverà. Sul piano affettivo è il momento di affrontare una stupida incomprensione col partner. Sul lavoro ci possono essere opportunità di crescita grazie al vostro fare gentile e diplomatico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il leitmotiv della giornata sono le spese. Si prevedono acquisti per voi stessi, per il lavoro, per la vostra abitazione. Begli acquisti sì, ma non solo: oggi maneggiate denaro che arriva nelle vostre tasche grazie a un guadagno extra o al recupero di un credito. In amore vivete emozioni molto potenti. Fidatevi delle attrazioni o repulsioni a pelle. Sul lavoro date spazio alla fantasia.

Leone

Le attenzioni astrali sono parecchie. Se siete in coppia, potrete ricreare la magica atmosfera dell’ innamoramento, con passionalità e vivace attività sessuale. I single, invece, sono nelle condizioni ideali per vivere una nuova love story: potranno esplorare nuove situazioni, incontrare una persona molto affascinante, trasformare un’affettuosa amicizia in amore.

Vergine

Qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni col partner. Se avvertite stanchezza e nervosismo, rallentate i ritmi; concedetevi una pausa, e se è possibile, un weekend in una città d’arte. In ambito lavorativo, pazientate se un progetto non si realizza nei tempi previsti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna, Sole e Mercurio imperano nel vostro cielo astrale, e anche volendo, non troverete il modo di lamentarvi! Le amicizie fatte sul lavoro di riveleranno molto utili al fine di un miglioramento della vostra posizione professionale. La Luna favorevole, segnala inoltre, un clima di serenità, di completa confidenza con la persona amata. Belle novità per i single.

Scorpione

Oggi la Luna vi contrasta. Vi raccomanda una buona dose di prudenza nel lavoro e nel concludere affari: conviene fare perno sulla vostra straordinaria abilità organizzativa e diffidare di tutto ciò che non appare chiaro e trasparente come l’acqua. In serata, una cena, con la canzone preferita di sottofondo e una sorpresa del partner, vi faranno ritrovare il sorriso.

Sagittario

Focus sul lavoro, sperando però che oggi non vi tocchi: è difficile essere produttivi quando l’ambiente non vi sostiene e lo staff non vi segue. Con la Luna, Venere Saturno dissonanti, diventa molto difficile fare il punto della situazione! La stanchezza si farà sentire. Piuttosto che seguire gli amici con la palpebra cascante, trovate una scusa e andatevene a letto.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 9 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti e con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico: ci sono alcune situazioni da sistemare e trattative interessanti da concludere. In amore, basterà un nulla per riallacciare dialoghi e intese amorose, oppure per avvicinare chi più vi interessa se siete soli.

Acquario

La Luna vi rema contro. Non è ancora il momento di far decollare un progetto a cui tenete moltissimo; nel frattempo potete studiare una strategia efficace e verificare, con calma, alcuni importanti dettagli. Chiedetevi, nella vita di coppia, se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata. Incontri deludenti per i single.

Pesci

Tra amici e partner oggi non corre buon sangue, ma voi non potete farci nulla: Luna e Venere vi remano contro, vi girano completamente le spalle! Dovrete essere abili nel gestire situazioni conflittuali e appianare le divergenze. Impegnatevi di più, se volete raggiungere un buon risultato nel lavoro e nello studio. Regolate sono e alimentazione. Non forzate con lo sport.