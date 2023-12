Oroscopo del giorno, i segni fortunati di martedì 5 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, martedì 5 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, martedì 5 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La prerogativa del momento continua ad essere la vostra efficienza, tutto ciò in cui v’impegnate risulta altamente produttivo. Le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certo i tipi che si fanno cogliere impreparati. Sul lavoro, meglio non affrettare le cose: mettete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. Occupatevi del fisico.

Toro

Non fidatevi di conoscenze frivole, che non lasciano traccia. Scegliete le vere amicizie e offrite loro maggiore vicinanza e disponibilità! La Luna amica dalla Vergine vi ricarica e vi rende smaniosi di rimettervi in gioco per dimostrare quanto valete. In amore avete voglia di novità: fate spazio alla fantasia e al desiderio di giocare: il partner apprezzerà. I single avranno fortuna!

Gemelli

Non arrendetevi di fronte ad un insuccesso. Casomai, perfezionate la strategia e perseverate sulla strada intrapresa! Tenete presente che gli astri vi tengono sotto tiro: non vi perdoneranno nessuna distrazione, nessun errore! Se avete una storia d’amore che vi preme, raddoppiate le attenzioni e la dose di dolcezza, e fate tutto il possibile per rendere felice il partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Buon giorno. La Luna favorevole stabilizza il vostro umore e vi regala un pizzico di fortuna in più, sia nelle questioni professionali che in quelle sentimentali. Se siete in coppia, andrete d’accordo senza sforzo con la persona amata, con la quale trascorrerete una serata appassionante e di sfrenata allegria. Chi è single, potrà mettere alla prova fascino e potere di seduzione.

Leone

Cielo privo di asperità. Come avete capito, non sono previste emozioni dirompenti, solo morbide sensazioni. Il vostro stato d’animo sembra quello dell’attesa. Concilierete i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare né gli uni né gli altri. Un buon intuito ed una pianificazione accorta vi faranno sentire bene e a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate ad operare.

Vergine

Non basta avere la Luna nel segno per trascorrere una giornata piacevole e serena: l’astro d’argento riceve sberleffi da Nettuno e Saturno. Un mix di energie che vi rende confusi, insicuri e nervosi. Sarete distratti, impulsivi e tutt’altro che diplomatici! Per complesse che siano alcune situazioni riuscirete a trovare il bandolo della matassa senza farvi portare fuori strada.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con il Sole favorevole, siete più interessati e costruttivi nei confronti delle amicizie già esistenti e vi sentite spronati a stringere nuovi contatti. Anche la partecipazione a un gruppo che agisce nel sociale potrebbe appagare le vostre esigenze. Ricaricando le vostre energie, desidererete non sprecarle per il solito tran tran, ma per divertirvi come preferite. E ci riuscirete.

Scorpione

Si dissolveranno alcune tensioni che recentemente vi avevano oppresso: grazie alle amorevoli cure della Luna, che oggi sembra riuscire nel suo intento di infondervi una bella vitalità, l’umore migliora notevolmente. Un desiderio di pace risuona dentro di voi, tanto da abbandonare le armi ed arrendervi totalmente all’amore. Divertentissimi i programmi serali.

Sagittario

Con la quadratura lunare, siete un po’ giù di tono: forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Armatevi di una spada infallibile, fatta di attenzioni, dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili duelli con il partner.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 5 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi non dovrete fare fatica: avete il vento in poppa che vi spingerà verso le mete che ambite! Sarete intraprendenti, determinati e fiduciosi per proporvi in modo vincente in campo professionale. In ambito amoroso, saprete ravvivare il vostro legame di coppia con una girandola di trovate e una consistente dose di passionalità. Doni, sorprese ed emozioni in serata.

Acquario

Dovete operare scelte delicate. Non chiedete il parere di un familiare che sapete fin da ora non essere d’accordo con il vostro punto di vista; potete semmai accettarne il consiglio, ma al momento di agire decidete liberamente di testa vostra. Anche se a tratti pignoli ed esigenti, sarete più che mai adorabili e seducenti: chi potrà resistervi? Per i single momento buono: osate!

Pesci

In transito in Vergine, la Luna interferisce sull’umore. Frequentare nuovi ambienti non basterà a farvi dimenticare le noie quotidiane; nei rapporti con i familiari, cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e di ripicca. Dovreste scaricare le tensioni praticando uno sport leggero, o meglio ancora una disciplina orientale che calma il corpo e la mente.