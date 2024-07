Oroscopo del martedì, i segni fortunati del 9 luglio 2024

Le previsioni del martedì su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, martedì 9 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito https://www.oroscopi.info/. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Benché questa sia una giornata di solito focalizzata sul lavoro, oggi il leitmotiv è l’amore, in tutte le sue manifestazioni: dalla cotta romantica al rapporto consolidato, fondato sulla complicità e il dialogo fitto. Così, almeno, segnala la Luna nel quinto Campo! Ottima la forma fisica. Del resto, l’amore è una forza universale, un lievito per l’anima, un antistaminico per il corpo.

Toro

Giornata piuttosto movimentata da imprevisti e momenti di tensione. Non si escludono inattesi problemi in casa e un gran daffare per sistemare tutto! Complicazioni anche a livello personale, interiore: i vostri principi oggi vacillano… Stomaco sottosopra, ma si tratta di un problemino contingente, dovuto a un’emozione o a una scelta alimentare sbagliata. Stanchezza.

Gemelli

Molto promettente la Luna di oggi per le amicizie e i rapporti sentimentali. Se siete in coppia, vi sentirete quanto mai disponibili allo scambio, al dialogo e al divertimento col partner. Se siete single, potrete sperare in un incontro inatteso che avrà un magnifico seguito. Sul lavoro sarà forte lo spirito d’iniziativa: ci metterete molto impegno e avrete qualcosa in cambio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il settore professionale appare decisamente il più favorito dai transiti planetari di questo giorno e sarà quello che vi riserverà le maggiori soddisfazioni. Potrete vedere anche un notevole incremento del lavoro e degli affari. Qualcosa di grande e inaspettato coinvolgerà la vostra sfera emotiva. Il sostegno affettivo vi verrà anche dagli amici.

Leone

Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che, a prescindere dalle vostre capacità, servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felici e in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi. State in mezzo alla gente, approfittate di questo momento per incontrare altre culture e altri modi di pensare.

Vergine

Giornata senza colore e senza sapore. La Luna, nel segno che precede il vostro, vi vuole introspettivi: nulla di concreto, se saranno incubi o oracoli, quello lo saprà solo la vostra anima. Inspiegabile timidezza in campo amoroso, oggi siete gelosi dei sentimenti e un filo possessivi nei confronti dell’amato bene. Poco male, significa che tenete particolarmente al rapporto!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi attende una buona giornata. Al lavoro, i colleghi vi stimano e ve lo dimostrano mollandovi tutte le patate bollenti mano a mano che si presentano. Il vostro segreto? La capacità di associare logica e intuito, vedendo qualsiasi situazione da entrambe le prospettive. Contesto romantico per la serata: promesse d’estate, tenerezza e tanta allegria negli occhi. Nuovi contatti.

Scorpione

Alta nel cielo ma in quadratura al segno, l’astro d’argento manda all’aria un programma e vi confonde idee e sentimenti. Catturati dall’onda emotiva, oggi non siete in vena di socievolezza, tanto meno di eloquenza. L’indecisione può bloccare le intenzioni migliori. Buona la salute, anche se è verosimile che alterniate momenti di grande attività a momenti di pigrizia.

Sagittario

Cielo favorevolissimo, con il trigono Luna-Urano in segni di fuoco. Combinazione astrale magnifica per viaggiare, partire per una bella vacanza, prendere una decisione su due piedi senza la minima incertezza! Si rinnova l’intesa di coppia: vedete il partner sotto una luce diversa e tutto ad un tratto vi rendete conto quanto siete cambiati entrambi dal giorno del vostro incontro.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 8 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata ambiziosa, con i riflettori stellari puntati sul segno del Leone. Al lavoro vi muovete coscienziosamente, ma scoprite con stupore di essere i soli; i colleghi hanno tutt’altro per la testa e non assecondano i vostri entusiasmi. Sarà, quindi, facile mettervi in luce, cogliere al volo un’opportunità! Risveglio dei sensi e ricerca di emozioni sempre più intense.

Acquario

Strana situazione celeste: oggi vi remano contro Luna e Luna Nera pronte a confondervi le idee e portare contrasti nella vostra vita di coppia. Per molti di voi, il dubbio si insinua come un serpentello nel cuore, facendovi immaginare da parte dell’amato bene storie e vite parallele… Chiarire è doveroso quanto inutile, finché la fantasia non si acquieta. Svagatevi!

Pesci

Giornata fiacca, vi impegnate quanto basta per liberarvi delle incombenze più fastidiose. Al lavoro per tutto il giorno siete presissimi, dando una mano a sbrigarsi anche a chi è imbranato o alle prime armi, se poi lavorate per un servizio pubblico, le difficoltà e i problemi della gente vi stanno a cuore, toccando le corde segrete della vostra sensibilità. Bene l’amore.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay